Reforma del INPE no tendrá ningún impacto en seguridad y lucha contra corrupción, señala Pedraza

11/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista con Exitosa, el exjefe del INPE, Wilfredo Pedraza, cuestionó el anuncio del presidente José Jerí sobre el fin del dicha institución penitenciaria para convertirse en la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR) . Según indicó, dicha reforma no tendrá ningún impacto en la lucha contra la corrupción y la inseguridad.

Reforma del INPE no combatiría crimen

La propuesta del gobierno de José Jerí plantea una reformar del sistema penitenciario como un mecanismo en la lucha contra la corrupción y contra la inseguridad.

Sin embargo, esta reforma administrativa del cambio de nombre no tendría alguna relación para alcanzar esos dos objetivos, indica Pedraza. "Que se reforme para mejorar la parte administrativa" sería positivo aunque asegura que para ello no es necesario un cambio de nombre a la institución.

"La reforma no va a tener ningún impacto ni en la inseguridad ni en la lucha contra la corrupción porque son vías diferentes", indicó Pedraza.

De tal forma según la postura del exjefe del INPE estas reformas administrativas no impactarían en la lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, sí hay ciertas conexiones debido a que desde el interior de los penales se planean diversos delitos.

Por tal motivo, considero que se pueden continuar con las actuales requisas, trabajos de inteligencia policial penitenciaria, mejorar los sistemas de acceso al control de los penales, entre otros, "pero nada de eso se va a hacer con una reforma administrativa".

Se debe buscar autonomía del INPE

Sostuvo que las reformas que buscaría realizar el Ejecutivo sobre el INPE "en cualquier caso que se haga fortaleciendo la autonomía que debe tener siempre un sistema penitenciario", aseguró.

"Anexarlo o hacerlo más dependiente del sector Justicia me parece un grueso error. Supeditarlo completamente a la gestión del ministro me parece un gravísimo error", indicó.

Por ello, ante las propuestas para que quien dirija la institución sea un policía o militar sería tener una "visión nefasta" sobre el manejo carcelario en el país. Precisó que sí se debe apostar por una modernización pero respetando la autonomía.

Sobre los cuestionamientos hacia el actual presidente del INPE, Iván Paredes, consideró que este cuenta con la presunción de inocencia ante cuestionamientos por presuntos sobornos para favorecer a un interno, al ser un funcionario público se abordaría un "problema ético contar con esas imputaciones", precisó Pedraza.

El exjefe del INPE, Wilfredo Pedraza, indicó que el gobierno de José Jerí estaría planteando una reforma administrativa del sistema penitenciario que no tendría relación directa en la lucha contra el crimen organizado.