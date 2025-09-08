Gobierno de España anuncia medidas contra Israel por situación crítica en Gaza

08/09/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de España, Pedro Sánchez, realizó un declaración institucional desde el Palacio de la Moncloa. En su discurso, de este 8 de septiembre, anunció la puesta en marcha de nuevas medidas para sancionar a Israel frente a la situación crítica desatada en Gaza, a la que calificó como "genocidio" y "exterminio".

Embargo de armas a Israel

Como primera medida se aprobará un real decreto ley que consolide jurídicamente el embargo de armas a Israel que se aplica desde octubre de 2023. En este se establecerá la prohibición legal y permanente de comprar y vender armamento, munición y equipamiento militar a Israel.

Sumado a ello, se establecerá la prohibición del ingreso a territorio español a todas las personas que estén participando directamente en el "genocidio", la violación de derechos humanos y los crímenes de guerra en la Franja de Gaza.

Asimismo, se denegará el ingreso al espacio aéreo español a todas aquellas aeronaves de Estado que transporten material de defensa destinado a Israel. Además, se prohibirá la importación de productos provenientes de los asentamientos ilegales en Gaza en Cisjordania.

España está y estará en el lado correcto de la historia.



Damos un paso más y emprendemos nueve acciones adicionales para detener el genocidio en Gaza, perseguir a sus ejecutores y apoyar al pueblo palestino. pic.twitter.com/GIk8XoWWO6 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) September 8, 2025

Apoyo a refugiados palestinos

De igual manera, se limitarán los servicios consulares prestados a los ciudadanos españoles que sean residentes en asentamientos ilegales israelíes. También, España reforzará la Autoridad Palestina.

Además, el presidente Sánchez indicó que habrá un aumento de la contribución a la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (la UNRWA) de diez millones de euros adicionales, así como el incremento de la partida de ayuda humanitaria para Gaza hasta llegar a los 150 millones de euros en 2026.

La palabra de Pedro Sánchez

En primera instancia, el mandatario español consideró de "ataque injustificable" hacía la población de Palestina, lo que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, presentó en octubre de 2023 como operación militar de respuesta a los ataques terroristas de Hamás.

"El Gobierno de España cree que una cosa es proteger tu país, proteger a tu sociedad y otra muy distinta bombardear hospitales y matar de hambre a niños inocentes", manifestó Sánchez.

En tal sentido, desgranó en cifras los atques israelíes sobre Gaza. "63 mil muertos, 159 mil heridos y heridas. 220 mil personas en riesgo de desnutrición aguda y casi dos millones de personas desplazadas de su hogar", indicó.

De esta, manera, el presidente de España anunció las medidas que su Gobierno ha establecido para sancionar a Israel tras los ataques desatados en la Franja de Gaza.