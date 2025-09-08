RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Mundo
Serán nueve acciones

Gobierno de España anuncia medidas contra Israel por situación crítica en Gaza

Pedro Sánchez, presidente de España, anunció una lista de nuevas medidas que su gobierno pondrá en marcha para sancionar a Israel ante la situación crítica desatada en Gaza.

El presidente de España anunció medidas contra Israel por situación crítica en G
El presidente de España anunció medidas contra Israel por situación crítica en G (Foto: Composición Exitosa)

08/09/2025 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 08/09/2025

Síguenos en Google News Google News

El presidente de España, Pedro Sánchez, realizó un declaración institucional desde el Palacio de la Moncloa. En su discurso, de este 8 de septiembre, anunció la puesta en marcha de nuevas medidas para sancionar a Israel frente a la situación crítica desatada en Gaza, a la que calificó como "genocidio" y "exterminio".

Embargo de armas a Israel

Como primera medida se aprobará un real decreto ley que consolide jurídicamente el embargo de armas a Israel que se aplica desde octubre de 2023. En este se establecerá la prohibición legal y permanente de comprar y vender armamento, munición y equipamiento militar a Israel.

Sumado a ello, se establecerá la prohibición del ingreso a territorio español a todas las personas que estén participando directamente en el "genocidio", la violación de derechos humanos y los crímenes de guerra en la Franja de Gaza.

Asimismo, se denegará el ingreso al espacio aéreo español a todas aquellas aeronaves de Estado que transporten material de defensa destinado a Israel. Además, se prohibirá la importación de productos provenientes de los asentamientos ilegales en Gaza en Cisjordania.

Peruano con alerta roja internacional fue detenido en Chile: Sujeto es acusado de asesinar a un adolescente en Trujillo
Lee también

Peruano con alerta roja internacional fue detenido en Chile: Sujeto es acusado de asesinar a un adolescente en Trujillo

Apoyo a refugiados palestinos

De igual manera, se limitarán los servicios consulares prestados a los ciudadanos españoles que sean residentes en asentamientos ilegales israelíes. También, España reforzará la Autoridad Palestina

Además, el presidente Sánchez indicó que habrá un aumento de la contribución a la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (la UNRWA) de diez millones de euros adicionales, así como el incremento de la partida de ayuda humanitaria para Gaza hasta llegar a los 150 millones de euros en 2026.

La palabra de Pedro Sánchez

En primera instancia, el mandatario español consideró de "ataque injustificable" hacía la población de Palestina, lo que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, presentó en octubre de 2023 como operación militar de respuesta a los ataques terroristas de Hamás.

Javier Milei reconoce "clara derrota" en elecciones legislativas de Buenos Aires: "Hay que aceptarlo"
Lee también

Javier Milei reconoce "clara derrota" en elecciones legislativas de Buenos Aires: "Hay que aceptarlo"

"El Gobierno de España cree que una cosa es proteger tu país, proteger a tu sociedad y otra muy distinta bombardear hospitales y matar de hambre a niños inocentes", manifestó Sánchez.

En tal sentido, desgranó en cifras los atques israelíes sobre Gaza. "63 mil muertos, 159 mil heridos y heridas. 220 mil personas en riesgo de desnutrición aguda y casi dos millones de personas desplazadas de su hogar", indicó.

De esta, manera, el presidente de España anunció las medidas que su Gobierno ha establecido para sancionar a Israel tras los ataques desatados en la Franja de Gaza.

Temas relacionados Benjamín Netanyahu España Gaza Hamás Israel Pedro Sánchez

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA