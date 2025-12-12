RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Aquí los pasos a seguir

Elecciones 2026: Este 14 de diciembre vence plazo para elegir local de votación

La ONPE tendrá habilitada hasta este domingo 14 de diciembre su plataforma de elección de los locales de votación. Procedimiento se puede hacer las 24 horas del día.

Local de votación se podrá elegir hasta el 14 de diciembre.
Local de votación se podrá elegir hasta el 14 de diciembre. Difusión

12/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 12/12/2025

Como parte de la convocatoria a las elecciones generales del próximo 12 de abril del 2026, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) recuerda que hasta este domingo 14 de diciembre estará habilitada la plataforma para que todos los ciudadanos puedan seleccionar hasta tres opciones de local de votación cercano a sus domicilios.

Vale mencionar que, la elección puede ser realizada por todos los electores hábiles residentes en el territorio nacional, incluyendo aquellos que cumplan 18 años el mismo día de los comicios, habiendo 8 455 locales de votación disponibles, a nivel nacional para el desarrollo de la jornada democrática.

¿Cómo realizar la elección de tu local de votación?

De acuerdo con lo informado por el órgano electoral, más de dos millones de peruanos han elegido su local de votación, a través del portal que se encuentra abierto las 24 horas del día y en tres idiomas: español, quechua y aimara.

Es importante señalar que, si una persona presenta algún tipo de discapacidad, lo puede consignar en el aplicativo, a fin de que se le brinde atención preferente en el local de votación asignado. En ese sentido, la selección de locales se puede realizar de las siguientes dos maneras:

  1. Vía versión web para computadoras de escritorio: el método de verificación de la identidad del usuario se realizará respondiendo tres preguntas personales.
  2. Vía versión web móvil: para verificar tu identidad debes escoger una de las dos modalidades: respondiendo tres preguntas personales y tomando una foto de tu DNI o mediante reconocimiento facial.

Procedimientos:

Tras verificar la identidad, los ciudadanos deberán colocar su correo electrónico, número de celular, así como los datos de su ubigeo (departamento, provincia y distrito) consignados en su DNI hasta el día de cierre del padrón electoral (14 de octubre de 2025). Asimismo, el elector recibirá un correo electrónico con un mensaje de la ONPE para confirmar la dirección de correo. 

Luego de la confirmación, la persona podrá hacer la elección de sus tres locales de votación de acuerdo al orden de su preferencia. Después de dicho procedimiento, el sistema le preguntará al ciudadano si ya culminó con su selección. Seguidamente aparecerá un mensaje para que el usuario guarde sus opciones o pueda regresar y hacer modificaciones. Al culminar, el usuario recibirá un correo con información sobre los tres lugares seleccionados.

Es importante precisar que, tras el primer registro, los ciudadanos tendrán tres intentos adicionales para modificar su elección. En marzo de 2026, el elector podrá conocer el lugar que se le asignará para la jornada electoral. 

Finalmente, la ONPE precisa que el registro de los datos personales es seguro y confidencial, ya que se realiza de forma individual y está protegido por la Ley N.º 29733 - Ley de Protección de Datos Personales y su reglamento.

