José Jerí arribó a Quito para ser parte del XVI Gabinete Binacional Perú-Ecuador

El presidente José Jerí arribó este viernes 12 de diciembre a la ciudad de Quito, con el objetivo de participar en el XVI Gabinete Binacional Perú-Ecuador, así como sostener una reunión bilateral con su homólogo Daniel Noboa.

Como se recuerda, en su sesión del miércoles 3 de diciembre, con 88 votos a favor,13 en contra y dos abstenciones, el Congreso de la República autorizó su solicitud de salida del territorio nacional para de esta manera, iniciar su primer viaje oficial a dos meses de asumir el cargo.

#BinacionalPerúEcuador 🇵🇪🤝🇪🇨 | El presidente de la república, José Jerí, arribó a Quito para participar en el XVI Gabinete Binacional Perú-Ecuador.



La delegación nacional sostendrá reuniones con el mandatario Daniel Noboa y su Gabinete con el fin de impulsar acuerdos destinados... pic.twitter.com/lWibBngAqa — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) December 12, 2025

Puntos de agenda

De acuerdo con el oficio enviado al Parlamento a inicios de diciembre, el encuentro de ambas delegaciones tiene como objetivo abordar temas prioritarios relacionados a ambas naciones para el período 2025-2026, principalmente en favor del desarrollo y bienestar de sus respectivas poblaciones, y en particular, de aquellas que están en la zona limítrofe.

En esa línea, ambos jefes de Estado suscribirán la Declaración Presidencial de Quito y adoptarán el Plan de Acción de Quito 2025, los cuales buscan establecer el trabajo conjunto durante el período 2025-2026, mediante compromisos binacionales asumidos en diferentes ámbitos, tales como infraestructura y desarrollo fronterizo, seguridad y defensa, ambiental y energético, comercio y turismo, y asuntos sociales.

Uno de los objetivos, también será abordar la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, como un asunto de máxima prioridad, a través de "acciones binacionales urgentes", así como la gestión integrada de las cuencas hidrográficas transfronterizas.

Gobernará de manera virtual

Tal como ocurría con la expresidenta Dina Boluarte Zegarra cuando salía del país, el actual mandatario del Perú podrá gobernar de manera remota, amparándose en el numeral 8-A4 del artículo 8-A de la Ley N.º 29158, al no haber vicepresidentes en funciones.

Durante su ausencia del territorio peruano, el mandatario podrá suscribir normas, oficios y otros documentos, través de tecnologías digitales que garanticen la continuidad del Despacho Presidencial.

Es importante mencionar que, en total serán 10 ministros de Estado los que acompañarán a José Jerí en el encuentro bilateral, siendo los siguientes: Vicente Tiburcio (Interior), César Díaz (Defensa), Hugo de Zela (Relaciones Exteriores), Aldo Prieto (Transportes y Comunicaciones), Luis Bravo (Energía y Minas), Denisse Miralles (Economía), Lesly Shica (Desarrollo), Teresa Mera (Comercio Exterior), Wilder Sifuentes (Vivienda) y Vladimir Cuno (Desarrollo Agrario).

El mandatario inicia su primer viaje oficial en Ecuador, con la intención de abordar, en otros, temas limítrofes para reforzar la seguridad nacional, teniendo en paralelo la crisis migratoria en la frontera sur entre Tacna con Chile.