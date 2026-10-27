MTC autoriza placas especiales para los nueve vehículos que trasladarán al Papa León XIV durante su visita al Perú

27/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) autorizó el uso de placas especiales para los nueve vehículos automotores que estarán destinados al traslado del papa León XIV durante su próxima visita al Perú. La medida contempla la creación de la denominada Placa Pontificia, un distintivo excepcional aprobado como acto simbólico por la llegada del sumo pontífice al país.

La disposición fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N.° 609-2026-MTC/01.02, que establece un periodo de autorización comprendido entre el 1 y el 17 de noviembre de 2026. Durante esas fechas, los vehículos identificados con las placas especiales podrán circular las 24 horas del día.

La visita apostólica del papa León XIV está programada del 11 al 16 de noviembre. En ese contexto, la autorización permitirá identificar las unidades asignadas a sus desplazamientos durante las actividades previstas en territorio peruano.

La resolución ministerial lleva la firma del titular del sector Transportes y Comunicaciones, José Tangherlini, y establece que el uso de estas placas deberá respetar las disposiciones aplicables del Reglamento de Placa Única Nacional de Rodaje y sus normas complementarias.

¿Cómo se aprobó el uso de la Placa Pontificia?

La autorización se sustenta en el Reglamento de Placa Única Nacional de Rodaje, que faculta al MTC a permitir excepcionalmente el uso de placas de exhibición para identificar vehículos nuevos antes de su comercialización, cuando estos sean destinados al traslado de altos funcionarios o representantes de otros países que participan en eventos internacionales.

En este caso, la solicitud fue presentada por la Asociación Automotriz del Perú (AAP), mediante la Carta N.° 189-2026/AAP-GG, a pedido de la empresa General Motors Perú S. A. La petición contempló la fabricación y utilización de placas especiales para distinguir los vehículos que estarán a cargo del transporte del pontífice.

De esta manera, la medida responde a una solicitud vinculada específicamente con la logística de movilidad para la visita papal y se encuentra amparada en las disposiciones que regulan el uso excepcional de placas de exhibición.

Placas estarán exentas de pagos administrativos

La resolución también establece que la entidad responsable de administrar la Placa Única Nacional de Rodaje se encargará de fabricar, expedir y entregar las planchas metálicas correspondientes a los nueve vehículos autorizados.

Asimismo, el MTC dispuso que las placas especiales estarán exentas del pago de los costos, gastos y derechos administrativos asociados con su fabricación, expedición y entrega. Esta disposición comprende los procedimientos necesarios para poner los distintivos a disposición de las unidades que trasladarán al papa León XIV.

La autorización tendrá carácter temporal y estará limitada al periodo establecido en la resolución ministerial. Por ello, el uso de las placas deberá ajustarse tanto a las fechas autorizadas como a las condiciones previstas en la normativa vigente.

La creación de la Placa Pontificia forma parte de las medidas logísticas adoptadas para la visita del papa León XIV al Perú. Con esta autorización, el MTC busca facilitar la identificación de los vehículos destinados al traslado del pontífice durante las jornadas previas, centrales y posteriores a su agenda oficial.