Paro nacional del SUTEP este 29 de octubre: ¿se suspenden las clases escolares en Perú?

27/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ante el anuncio de Lucio Castro, secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP), se realizará un paro nacional el próximo 29 de octubre, con la finalidad de obtener mejores recursos para los docentes a nivel nacional. Frente a esta situación, esto se sabe sobre las clases escolares.

SUTEP anuncia paro nacional este jueves 29 de octubre

Como parte de sus declaraciones para Exitosa, el dirigente indicó que una de las principales demandas del gremio es asegurar un presupuesto suficiente para cubrir las necesidades de los trabajadores del sector educativo, así como garantizar el cumplimiento de los compromisos pendientes con los pensionistas jubilados y cesantes.

"El paro está en pie, por un tema central, presupuesto para la educación. Eso significa, mejores escuelas, alimentación, recursos tecnológicos, equidad en el aula, dignificación de trabajadores. El Gobierno está diciendo poco. El presupuesto del próximo año, en la educación de manera integral, hay poco o nada", afirmó.

¿Habrá suspensión de clases escolares este jueves 29 de octubre?

Hasta el momento, el Ministerio de Educación (Minedu) no ha emitido un comunicado oficial sobre una posible suspensión de las clases escolares este 29 de octubre en las instituciones educativas públicas del país.

No obstante, Gilmer Meza, secretario general del Sutep Lima, señaló que las actividades escolares podrían verse afectadas e interrumpidas si el personal administrativo y de servicio se suma a la medida de protesta convocada para este jueves 29 de octubre.

"En otras palabras, se cerrarán los colegios porque no habrá trabajadores", declaró el dirigente a Exitosa.

Buscaron llegar a un acuerdo con el Gobierno

La dirigencia del sindicato a favor de los docentes ratificó la medida de fuerza acordada por sus bases ante la falta de avances en las negociaciones con el Gobierno. En ese sentido, confirmó que el paro nacional se llevará a cabo el jueves 29 de octubre, tras la reunión sostenida el pasado sábado 24 de octubre.

"Este sábado hemos tenido una reunión en donde la medida se ha ratificado. El 29 de octubre hay un paro nacional de todo el magisterio peruano", indicó Lucio Castro.

Finalmente, se recomienda a los padres de familia y estudiantes mantenerse atentos a los canales oficiales del Minedu ante cualquier actualización sobre el desarrollo de las clases escolares. Mientras no exista un pronunciamiento oficial, no se ha confirmado una suspensión de actividades académicas para este jueves 29 de octubre por el paro nacional.