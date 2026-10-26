Especialista propone censo minero para conocer la situación de los inscritos en el REINFO

26/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En declaraciones para Exitosa, el abogado especialista en derecho minero y ambiental, Willy Pazos Peralta, planteó realizar un 'censo minero' a nivel nacional para constatar la labor real de los inscritos en el REINFO. Como se sabe, esta iniciativa busca diferenciar a los mineros artesanales en actividad de quienes utilizan el padrón solo como una 'fachada administrativa'.

En esa línea, Willy Pazos Peralta explicó que este diagnóstico resulta necesario frente al paso hacia el nuevo Formape, un mecanismo que carece de filtros necesarios. No obstante, la falta de un presupuesto técnico y jurídico, junto con el reducido personal fiscalizador para miles de registros, frena la trazabilidad y exige una ley de minería diferenciada.

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En entrevista con Exitosa, el abogado especialista en derecho minero y ambiental, Dr. Willy Pazos, sostuvo que el REINFO no ha tenido éxito por falta de presupuesto para la implementación de personal administrativo que atienda las demandas de los... pic.twitter.com/lSBHQadsku — Exitosa Noticias (@exitosape) October 27, 2026

Propuesta para ejecutar un censo minero en el REINFO

La ausencia de supervisión presencial en las zonas de extracción ha originado un desorden administrativo a lo largo del tiempo. Ante ello, el especialista menciona que las autoridades deben comprobar si los titulares registrados desarrollan una actividad extractiva real o si emplean la inscripción de forma irregular.

"¿Por qué no hacemos un censo minero? ¿Por qué no hacemos un presupuesto y vamos acá a labor minero y para ver si el señor trabaja o no trabaja? ¿No cree con eso acabaríamos a lo que estamos hablando?", dijo el abogado especialista en derecho minero y ambiental.

Cabe mencionar que la falta de inspecciones en el lugar de los hechos permite que algunos inscritos en el REINFO operen en la informalidad y fuera de los estándares ambientales básicos. Auditorías técnicas en el campo ayudaría a distinguir a los trabajadores que buscan cumplir la ley de aquellos que actúan al margen de la normativa ambiental vigente.

"Sería bueno censarlos, sería bueno ir a las mismas labores mineras donde produce. Cuánto produces y cuál. Eso sería bueno para no decir ensuciar a todos esos buenos mineros, ensuciarlo, y decir: Ellos están lavando o están haciendo una minería ilegal", mencionó.

De este modo, un padrón verificado en campo facilitaría información exacta al Ministerio de Energía y Minas. Con estos datos actualizados, la entidad tendría la base necesaria para replantear la política del sector minero sin depender de nuevas ampliaciones de plazos que mantienen los problemas administrativos sin resolver.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯️🗯️ | En entrevista con Exitosa, el abogado especialista en derecho minero y ambiental, Dr. Willy Pazos, alertó que el FORMAPE es una prórroga del REINFO y que obedecía a diversas intereses. Además, sostuvo que existen mineros con la intención de... pic.twitter.com/vTJWNA0lIS — Exitosa Noticias (@exitosape) October 27, 2026

Crítica al Formape y barreras para la formalización minera

Respecto al cambio del marco regulatorio, Willy Pazos señaló que el nuevo Formape funciona en la práctica como una extensión encubierta del REINFO. Como se sabe, el abogado considera que esta medida responde principalmente a presiones sociales antes que a una planificación de crecimiento sectorial.

"Es una prórroga por la presión tanto social, no es una prórroga por un desarrollo cuando nosotros creamos normas y leyes", dijo Willy Pazos Peralta, abogado especialista en derecho minero y ambiental.

No obstante, el especialista menciona que aunque existen operadores mineros que quieren regularizar su situación, las trabas burocráticas impiden alcanzar la formalización en un periodo de dos años. Ante ello, la falta de recursos y controles adecuados en el sistema facilita a que grupos informales usen estas inscripciones como un 'salvoconducto institucional' para esquivar la fiscalización estatal.