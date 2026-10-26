Incendios forestales: Midagri confirma la compra de 19 helibaldes y 500 trajes de protección ante siniestros

26/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Con el propósito de elevar la capacidad de respuesta del Estado frente a la crisis de los incendios forestales que azotaron diversas regiones del país, finalmente se disiparon tras semanas de siniestros, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) oficializó la adquisición de 19 helibaldes y cerca de 500 trajes de protección destinados al personal de las Fuerzas Armadas.

Nuevo equipamiento para controlar incendios

El ministro de la cartera, Marco Vinelli Ruiz, detalló que esta compra busca dotar de un contingente operativo mayor a las brigadas de control y extinción del fuego.

Actualmente, según señala, el país cuenta con una flota limitada compuesta por tres helibaldes propios, dos alquilados y el apoyo internacional de un helicóptero PumaAir equipado con helibalde proporcionado por Chile, el cual ha estado operando en las labores críticas contra el incendio registrado en la localidad de Curahuasi, en la región Apurímac.

"Estamos comprando diecinueve helibaldes para poder enfrentar los incendios. Teníamos treinta trajes para el personal de las Fuerzas Armadas, estamos comprando quinientos nuevos trajes, para poder tener un contingente mayor y controlar los incendios", señaló el titular del MIDAGRI.

El balance de Vinelli ante El Niño: "Es lo que se puede hacer"

Esta medida, ahora confirmada, fue adelantada por el titular del Midagri en entrevista con Exitosa, donde advirtió que, debido a las proyecciones sobre el fenómeno de El Niño que anticipan un escenario de calor extremo, las sequías pueden verse agravadas y provocar nuevos y mayores incendios.

En paralelo, el titular de la cartera se refirió a la situación de las acciones preventivas frente al inminente impacto de este fenómeno climático en cuanto a lluvias. Si bien la ciudadanía ha manifestado constantes críticas y descontento ante la velocidad y alcance de los trabajos de descolmatación y limpieza de cauces, Vinelli reconoció las limitaciones actuales del Ejecutivo.

"Entendemos el malestar de la gente, nos ponemos de su lado en primer término. [...] Sabemos que es insuficiente, sin embargo, son acciones que se pueden hacer en este momento. Hay cosas que no se pueden concluir tan rápido", sostuvo el ministro.

🔴🔵🚨 #EXCLUSIVO | En diálogo con Exitosa, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, informó que el Gobierno adquirirá 19 helibaldes adicionales para reforzar la respuesta ante nuevos incendios forestales. La medida busca fortalecer la capacidad de atención... pic.twitter.com/n8hD5l8A1t — Exitosa Noticias (@exitosape) October 26, 2026

Ante este panorama, Vinelli pidió paciencia a la población y explicó que las intervenciones se ejecutan de manera progresiva por zonas críticas. Asimismo, destacó que su sector trabaja coordinadamente con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para implementar esquemas de empleo temporal orientados a compensar a las familias damnificadas.

La incorporación de nuevo equipamiento contra incendios y las declaraciones del Ejecutivo reflejan los persistentes retos logísticos y presupuestales que enfrenta el Estado peruano para mitigar desastres de origen climático, equilibrando la respuesta inmediata ante emergencias con las limitaciones operativas de la prevención a gran escala.