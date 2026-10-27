Jugador estadounidense que vivió 10 años en Perú y que es hincha de Alianza Lima le dice adiós al fútbol: ¿de quién se trata?

27/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Un jugador norteamericano que vivió 10 años en el Perú y que estuvo muy cerca de ser tomado en cuenta para integrar la selección peruana, anunció su retiro del fútbol a final de temporada. El deportista que se desempeña como defensa central cerrará así una etapa jugando toda su carrera en la Major League Soccer (MLS).

Andrew Farrell anuncia su retiro del fútbol

El defensa del club New England Revolution, Andrew Farrell, anunció el último lunes su retiro del fútbol profesional al concluir la temporada 2026 de la MLS. El atleta que cuenta con más años de servicio en el deporte profesional de Boston, se retirará a los 34 años como el líder histórico del Revolution en temporadas, apariciones, partidos como titular y minutos jugados de la liga de fútbol de Estados Unidos.

Además, posee los récords de la temporada regular del Revolution con 345 partidos jugados, 329 como titular y 29,384 minutos jugados, la sexta mayor cantidad de minutos jugados entre todos los jugadores de la MLS desde que ingresó a la liga en 2013.

La cantidad de cotejos que disputó son la cuarta mayor cantidad de un jugador para un solo club en la historia de la MLS. En su paso en la institución deportiva ayudó a levantar el MLS Supporters' Shield 2021 y a participar en las finales de la MLS Cup 2014 y la US Open Cup 2016.

Andrew Farrell

Asimismo, ha cosechado logros personales entre los que se encuentran una selección al Juego de Estrellas de la MLS en 2016, cinco premios al Mejor Defensa del Año del Revolution y el premio al Jugador del Año del Revolution elegido por sus compañeros en 2025.

Hay que mencionar que durante las dos últimas temporadas, Farrell comenzó a prepararse para convertirse en director técnico tras su retiro como jugador asumiendo el rol de entrenador asistente en la Academia del Revolution, dentro del programa de Desarrollo Profesional de Jugadores.

"No tengo palabras para expresar mi gratitud al New England Revolution por haberme acogido con los brazos abiertos durante los últimos 14 años. Gracias a la familia Kraft, a Brian, a todos mis compañeros y entrenadores a lo largo de mi carrera, y al personal que trabaja tras bambalinas por ayudarme a cumplir sueños que jamás imaginé posibles", expresó Farrell en conferencia de prensa.

#MLS | Andrew Farrell anuncia su retiro tras 14 años de carrera El defensor estadounidense Andrew Farrell, de 34 años, anunció que pondrá fin a su carrera profesional al concluir la temporada 2026 de la MLS, despidiéndose del New England Revolution, único club en el que militó durante sus 14 años de trayectoria. Farrell, elegido en el SuperDraft de 2013, se convirtió en un referente histórico de la institución. Durante su carrera disputó la final de la MLS Cup en 2014 y levantó el Supporters' Shield en 2021, dejando un importante legado dentro y fuera de las canchas. #DeporteTotalUSA — Deporte Total USA (@deportetotalusa) October 26, 2026

Su conexión con el Perú y su hinchaje por Alianza Lima

Si bien Farrel nació en los Estados Unidos, llegó a vivir en nuestro país desde los 5 hasta los 15 años, y en ese transcurso de tiempo, se formó como defensor en el club Esther Grande de Bentín. Inclusive confesó ser hincha de Alianza Lima en entrevista con 'Pulso Sports Network'.

Ese vínculo con el Perú, llevó a Ricardo Gareca, cuando era entrenador de la selección peruana, a tenerlo como opción en una convocatoria, sin embargo, la carencia de papeles oficiales de Farrell dejó sin efecto dicha posibilidad.

Luego de 14 años en la MLS, el defensa del club New England Revolution, Andrew Farrell, anunció el último lunes su retiro del fútbol profesional. Vivió 10 años en Perú, confesó ser hincha de Alianza Lima y estuvo cerca de ser convocado a la Bicolor.