Fenómeno El Niño: Perú, EE.UU. y la ONU evalúan estrategias y mitigación de riesgos

27/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, sostuvo una reunión de trabajo con el embajador de los Estados Unidos, Bernie Navarro, y la coordinadora residente de las Naciones Unidas, Rossana Dudziak, con el propósito de consolidar la cooperación internacional frente al fenómeno El Niño 2026-2027.

Durante la cita diplomática, las autoridades analizaron las capacidades de asistencia humanitaria e infraestructura operativa destinadas a reforzar las labores preventivas que ejecuta el Estado peruano.

Cooperación internacional y mecanismos preventivos ante el Fenómeno El Niño

El titular de la Cancillería destacó la necesidad de alinear el apoyo técnico y logístico proveniente de la comunidad internacional con los planes estratégicos diseñados por las entidades gubernamentales. La articulación multilateral permitirá optimizar la distribución de recursos y ayuda humanitaria en las zonas vulnerables.

Las delegaciones diplomáticas coincidieron en la relevancia de establecer un esquema de trabajo preventivo antes del incremento de las precipitaciones e impactos en el territorio nacional. El diálogo abordó la activación de protocolos de auxilio inmediato frente a contingencias provocadas por el evento metereológico.

La cita oficial ratificó la disposición de los organismos internacionales de acompañar los esfuerzos nacionales de gestión del riesgo de desastres. Las acciones conjuntas priorizarán la protección de las poblaciones en situación de vulnerabilidad y la resiliencia de los servicios básicos.

#NoticiasTorreTagle | Cooperación bilateral frente al fenómeno El Niño (FEN). Canciller Carlos Espá sostuvo una reunión con representantes de Estados Unidos y del Sistema de las Naciones Unidas para fortalecer la articulación de la cooperación internacional frente al FEN 2026-2027, con énfasis en la priorización de brechas ya identificadas y en el impulso de una diplomacia preventiva. 👉🏻https://t.co/7RYIEVYKWx October 27, 2026

Agenda marítima regional y compromisos en el marco de la CPPS

En el marco de las actividades institucionales en el Palacio de Torre Tagle, el canciller Espá se reunió además con el secretario general de la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS), Salvador Vega. Ambas autoridades abordaron los temas prioritarios de la agenda marítima e impulsaron la cooperación técnica entre los países miembros.

Durante la sesión diplomática, el Perú reafirmó su compromiso institucional como Estado fundador del organismo regional de cara a la celebración de su septuagésimo quinto aniversario. La representación nacional resaltó el papel de la entidad como espacio intergubernamental para el desarrollo de políticas de conservación marina.

La participación del país en este bloque interregional se alinea con la estrategia de sostenibilidad oceánica y la preservación de los recursos pesqueros en el Pacífico Sur. La Cancillería enfatizó la importancia de intensificar la vigilancia técnica y la lucha contra la pesca ilegal en el dominio marítimo.

En ese sentido, El Niño exige una coordinación multinivel continua entre el Gobierno peruano, las representaciones diplomáticas y los organismos técnicos especializados para reducir los riesgos de desastres y proteger el ecosistema marino de la región.