Surco: motociclista de 20 años muere tras ser embestido por otro vehículo en la Vía Expresa Sur

27/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un joven motociclista de 20 años, identificado como Oswaldo Samuel Aldair Valentín Muriano, perdió la vida tras ser embestido por un vehículo en la Vía Expresa Sur, en Santiago de Surco. Según información preliminar, el conductor involucrado habría huido del lugar tras el accidente.

El caso permanece a la espera de las diligencias correspondientes por parte de las autoridades, que deberán esclarecer las circunstancias del atropello e identificar al conductor implicado.

Accidente ocurrió durante la madrugada

De acuerdo con información preliminar, el joven se encontraba estacionado junto a su motocicleta alrededor de las 4:00 a. m., cuando fue impactado por otra unidad. El hecho ocurrió en plena carretera de la Vía Expresa Sur, a la altura del parque Julio C. Tello, frente a la parroquia San Roque.

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Tras la colisión, el conductor del vehículo involucrado habría abandonado la escena . Hasta el momento, no se conocen mayores detalles sobre su identidad ni las circunstancias exactas en las que ocurrió el accidente.

Policía trasladó la motocicleta de la víctima

Efectivos de la Comisaría de Sagitario, en Santiago de Surco, acudieron al lugar de los hechos y procedieron con el traslado de la motocicleta del joven fallecido.

Entretanto, el cuerpo permanece en el pavimento a la espera de la llegada de los peritos y representantes del Ministerio Público, quienes deberán realizar las diligencias correspondientes para esclarecer lo sucedido.

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Cámaras de vigilancia podrían ayudar a identificar al conductor

Cerca de la zona donde ocurrió el accidente se encuentran instaladas dos cámaras de videovigilancia que podrían aportar información relevante para las investigaciones.

Las imágenes permitirían reconstruir la secuencia de los hechos y obtener detalles sobre el vehículo involucrado, así como contribuir a la identificación del conductor que habría abandonado el lugar. Las autoridades deberán determinar las circunstancias del atropello y establecer las responsabilidades correspondientes.