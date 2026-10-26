REINFO no debió darse en zonas prohibidas porque no diferencia la realidad de cada región, según especialista

26/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista con Exitosa, el abogado especialista en derecho minero y ambiental, Dr. Willy Pazos, cuestionó que se hayan otorgado REINFOS en zonas prohibidas de la sierra y la selva. Además, sostuvo que la Ley MAPE debería diferenciar las realidades y problemáticas existentes que tienen cada región.

Realidades diferentes en cada región

Según el experto, en cada una de las regiones del país la realidad de la minería es distinta y por normativa, por ejemplo, en la selva no se debería seguir entregando. En la sierra indicó que existen conflictos entre ambas partes y en la costa a través de estudios de impacto ambiental se pudo desarrollar la actividad.

"¿Por qué seguimos dando concesiones mineras en la selva cuando debería estar prohibido. En la sierra es muy diferente, el conflicto es comunidades - concesionarios y en la costa, es un poco más árido, desiertos donde se podría practicar mediante estudios ambientales, entonces no vemos sostenibilidad en la norma", sostuvo.

En otro momento de la entrevista, cuestionó que algunos parlamentarios con los que pudo conversar no estuvieran capacitados en el tema minero. Aseveró que sin reglas claras y con incentivos que no sean precisos, los concesionarios defenderán el espacio por el que pagaron.

"No voy a decir los nombres de los congresistas que hablé con ellos en la comisión, pero no sabían nada de minería, no tenía entendimiento. Les digo: ¿cómo puedes desarrollar, esto, tienes un estudio, asesores jurídicos? ¿Puedes obligar a un concesionario a dar un contrato a un minero artesanal? No, es imposible", señaló.

REINFO necesitó de un presupuesto asignado

El doctor Willy Pazos señaló que el fracaso del REINFO se debió a que no le asignaron un presupuesto. Indicó que sin fondos ni desarrollo técnico o jurídico va a ser imposible tener avances y lo único que se ha hecho es aplazarlo cada dos años sin lograr culminar el proceso.

"El Régimen de Formalización Minera no funcionó porque debería asignarse un presupuesto para que pueda ser desarrollado. Para sacar los permisos de insumos o explosivos solo hay 30 personas para 35 mil REINFOS, así se amanezcan día y noche no van a poder abastecerse", manifestó.

Para el especialista en derecho minero ambiental, Willy Pazos, uno de los problemas del REINFO ha sido que se aplicó en zonas prohibidas de la sierra y la selva y que en la costa faltó estudios para su ejecución. Además, acusó la falta de presupuesto para que haya resultado.