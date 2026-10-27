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Keiko Fujimori viajará a El Salvador y España: encargan Despacho Presidencial al premier Luis Galarreta

La presidenta Keiko Fujimori viajará a El Salvador y España, por lo que el premier Luis Galarreta asumirá temporalmente la Presidencia y el ministro de Defensa quedará a cargo de la PCM.

Keiko Fujimori viajará y premier tomará su lugar
Keiko Fujimori viajará y premier tomará su lugar (Composición Exitosa)

27/10/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 27/10/2026

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La presidenta de la República, Keiko Fujimori, se ausentará del país en dos periodos, entre el 28 y el 31 de octubre, y del 2 al 6 de noviembre de 2026, para cumplir actividades oficiales en El Salvador y España. Ante ello, el Gobierno dispuso encargar el Despacho Presidencial al primer vicepresidente, Luis Galarreta Velarde, durante ambas ausencias.

"Encargar el Despacho de la Presidencia de la República al señor LUIS FERNANDO GALARRETA VELARDE, Primer Vicepresidente de la República, del 28 al 31 de octubre de 2026 y del 2 al 6 de noviembre de 2026; en ambos casos en tanto dure la ausencia de la señora Presidenta de la República", expresó el documento.

Keiko Fujimori viajará y designa cargo a premier
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