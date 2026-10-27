Keiko Fujimori viajará a El Salvador y España: encargan Despacho Presidencial al premier Luis Galarreta

27/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, se ausentará del país en dos periodos, entre el 28 y el 31 de octubre, y del 2 al 6 de noviembre de 2026, para cumplir actividades oficiales en El Salvador y España. Ante ello, el Gobierno dispuso encargar el Despacho Presidencial al primer vicepresidente, Luis Galarreta Velarde, durante ambas ausencias.

"Encargar el Despacho de la Presidencia de la República al señor LUIS FERNANDO GALARRETA VELARDE, Primer Vicepresidente de la República, del 28 al 31 de octubre de 2026 y del 2 al 6 de noviembre de 2026; en ambos casos en tanto dure la ausencia de la señora Presidenta de la República", expresó el documento.

Keiko Fujimori viajará y designa cargo a premier

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