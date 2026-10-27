Cusco se alista para la visita del papa León XIV: "Esperamos la llegada de más de 650 mil visitantes"

27/10/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En diálogo con Exitosa, el gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo, proyectó la llegada de más de 650 mil fieles y turistas, por lo que ya se coordinan estrictos protocolos de seguridad. Asimismo, indicó que se contempla la instalación de pantallas gigantes en diversos puntos estratégicos de la ciudad para que la población y los visitantes puedan seguir en vivo cada una de las actividades del pontífice.

Itinerario oficial del papa León XIV

La autoridad regional detalló el cronograma de actividades que cumplirá el Santo Padre durante su permanencia en la ciudad andina antes de trasladarse hacia la selva peruana. El plan operativo contempla el resguardo en los tramos que unen el terminal aéreo con el centro histórico y el complejo arqueológico.

"El día 15, el va a venir en la mañana y en la tarde va a estar retirándose. Sus actividades no conllevan tener permanencia en la ciudad de Cusco pero sí trasladarse del aeropuerto a la Plaza de Armas, de la Plaza de Armas a Sacsayhuaman, de ahí también va a tener que retirarse, me dicen que directamente se va hacia Pucallpa", señaló.

El gobierno regional coordina con las municipalidades provinciales y distritales la instalación de infraestructura audiovisual para la emisión en directo de los actos ceremoniales. Las autoridades buscan evitar aglomeraciones en las vías principales disponiendo puntos de transmisión en plazas públicas.

"Se viene trabajando con pantallas gigantes. Había un compromiso inicial de hacerlo en la Plaza de Armas que corresponde también la tarea a las autoridades tanto provinciales como distritales", indicó.

La estrategia de difusión masiva responde a las proyecciones sobre el flujo de visitantes nacionales e internacionales que arribarán a la jurisdicción. El plan de contingencia multisectorial busca garantizar el orden público y la fluidez en el tránsito peatonal y vehicular durante la jornada.

"En el caso de los distritos, también en algunas plazas poner pantallas gigantes porque lo que esperamos la llegada de más de 650 mil visitantes, creyentes", detalló.

Capacidad de aforo en Sacsayhuamán y gestión de accesos

El ejecutivo regional evaluó los espacios con mayor capacidad de recepción para albergar a las delegaciones de feligreses que asistirán a los encuentros programados. La fortaleza de Sacsayhuamán fue identificada como el escenario principal debido a sus dimensiones y visibilidad.

"No menos de 80 mil o 100 mil personas (...) este es el lugar que pueda albergar mucho más personas, es más amplio, tiene espacios como para pueda verse desde todos los ángulos al papa porque la mayoría no quiere verse mirando las cabezas detrás de otro", señaló.

En ese sentido, el papa León XIV cumplirá una agenda focalizada en la región imperial antes de continuar su recorrido oficial por el país, mientras las autoridades locales ejecutan los planes de seguridad para la atención de los visitantes.