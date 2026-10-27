Corte de luz el 28 de octubre en Lima y Callao: revisa qué distritos se verán afectados y en qué horarios

27/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Sin electricidad por más de ocho horas? Anuncian corte de luz en distintos distritos de Lima y el Callao el 28 de octubre. Revisa el cronograma e identifica cuáles son las zonas exactas que se verán afectadas y los horarios de la interrupción temporal del servicio.

Corte de luz en Lima y Callao: ¿cuál es el motivo?

Este miércoles 28 de octubre habrá un nuevo corte de luz en algunas zonas de la capital, según el último comunicado de Pluz Perú en su página oficial. De acuerdo al anuncio, la interrupción del servicio será por determinadas horas debido a los trabajos de mantenimiento preventivo que se desarrollará con el objetivo de seguir optimizando el suministro.

La programación contempla corte no en un distrito en su totalidad, sino en determinadas áreas como calles, urbanizaciones, manzanas y asentamientos humanos, por lo que se aconseja a los usuarios a tomar medidas previsionales para aminorar el impacto de la suspensión temporal del servicio eléctrico en sus viviendas o negocios.

¿En qué distritos será el corte de luz el 28 de octubre?

Para anticiparte al corte de luz y saber si tienes una interrupción del servicio programada para esta semana, puedes acceder al siguiente ENLACE de Pluz Perú. A continuación te detallamos qué zonas de Lima y el Callao no tendrán electricidad el miércoles 28 de octubre:

Áreas afectadas en Comas

Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m. en urb. El Retablo II etapa mz. A, B, F, G, H, av. Universitaria cdrs. 14,1 5, 71, av. José De La Torre Ugarte cdra. 4, mz. A, G, H, av. Garcilazo de La Vega mz. A, calle Antonio Raimondi cdras. 1, 2, pasaje 51 cdra. 1. Asimismo, habrá corte de luz en las siguientes zonas:

Sectores en Comas donde será el corte de luz.

En San Miguel

Desde las 10:00 a. m. hasta las 12 m. en calle Martín de Murúa cdra. 2, calle Carlos Gonzales cdra. 2, av. Rafael Escardó cdra. 6.

En San Juan de Lurigancho

Desde las 9:30 a. m. hasta las 4:30 p. m. en urb. Canto Rey av. Los Próceres de la Independencia cdras. 32, 33, jr. Amazonas cdra. 32, mz. G, N1, Q.

Zonas afectadas en Arica

Cronograma de interrupción temporal del servicio eléctrico.

En el Rímac

Desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. en av. Mayor Elespuru S/N.

Sectores afectados en Ventanilla

Programación del corte de luz.

Sin luz por horas en Huacho

Desde las 8:00 a. m. hasta la 1:00 p. m. en calle Adán Acevedo cdra. 3, calle Ausejo Salas cdra. 2 y 3, Psje. Eladio Ortiz, av. San Martí cdra. 6 y 7, av. Francisco Rosas cdra. 3 hasta 372.

En ese sentido, recuerda revisar el cronograma de Pluz Perú para identificar a tiempo qué distritos de Lima y el Callao se verán afectados por el corte de luz programado para el miércoles de 28 de octubre y tomar medidas preventivas.