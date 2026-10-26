Callao: menor de 14 años resulta herido de bala en medio de enfrentamiento entre policías y barristas

26/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un violento episodio sacudió la cuadra 41 de la avenida Perú, en el Callao, cuando se desató una gresca e intercambio de disparos entre presuntos barristas y efectivos policiales durante un operativo en la zona.

En medio del caos, un adolescente de 14 años, que había salido junto con dos amigas con la intención de observar lo que ocurría desde una esquina, quedó en medio de la línea de fuego.

De acuerdo con la versión de los testigos y la madre del menor, Joselyn Acevedo, la intervención estuvo marcada por el uso desmedido de la fuerza, asegurando que los efectivos efectuaron disparos directos contra los civiles y no disparos disuasivos al aire.

Denuncia un ataque por la espalda

Al percatarse de la gravedad de la situación y escuchar las primeras detonaciones, el adolescente buscó proteger a sus dos compañeras, empujándolas para evitar que fueran alcanzadas por las balas. Sin embargo, tras ponerlas a salvo, el menor giró y se dio cuenta de que un efectivo policial se encontraba cerca apuntando directamente con su arma.

Al intentar huir del lugar para ponerse a buen recaudo, recibió un disparo por la espalda que impactó directamente en el lado derecho de su mandíbula, provocando que cayera al piso.

Lejos de recibir auxilio por parte del agente involucrado, el adolescente, según relata la madre, tuvo que sacar fuerzas y, por sus propios medios, se levantó para caminar más de seis cuadras perdiendo abundante sangre hasta llegar al cruce con la avenida Ómicron para recibir auxilio.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯️🗯️ | Un adolescente de 14 años resultó herido de bala durante un incidente registrado cerca del cruce de las avenidas Quilca y Perú, en el Callao. Según testimonios recogidos por medios locales, el hecho ocurrió en medio de un enfrentamiento entre... pic.twitter.com/e2SdNPhTfT — Exitosa Noticias (@exitosape) October 27, 2026

Hospitalización y exigencia de cámaras

El menor fue trasladado de emergencia al Hospital Daniel Alcides Carrión, donde permanece internado a la espera de que la inflamación en su rostro disminuya para que los médicos puedan someterlo a una intervención quirúrgica y extraerle el proyectil alojado en la mandíbula.

Ante los intentos del efectivo policial detenido en el Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Bellavista, de justificar su accionar bajo el argumento de legítima defensa frente a un supuesto integrante de barras bravas, la madre rechazó tajantemente esta versión.

Acevedo enfatizó que su hijo es un estudiante y no pertenece a ninguna organización de barristas. Asimismo, exigió formalmente a la Municipalidad del Callao la entrega de las imágenes de las cámaras de seguridad para esclarecer los hechos con absoluta transparencia.

El confuso y violento operativo ha dejado a un menor gravemente herido y a un efectivo policial detenido, mientras las autoridades fiscales y policiales realizan las diligencias correspondientes para determinar las responsabilidades penales en este caso.