Precio del dólar HOY, 27 de octubre, en Perú: cotización del tipo de cambio para compra y venta este martes

27/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Revisa cuál es el precio del dólar y la cotización del tipo de cambio para la compra y venta en el mercado paralelo y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), en la apertura de la jornada de hoy, martes 27 de octubre, para cuidar mejor tu poder adquisitivo.

¿Cuál es el precio del dólar hoy? Cotización Sunat

El precio del dólar representa el valor de la moneda estadounidense frente al sol peruano. Ten en cuenta que el valor de esa moneda extranjera cambia diariamente según la oferta y la demanda en el mercado, las políticas del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y factores internacionales como la Reserva Federal de EE. UU. (FED).

En ese marco, inversionistas, empresarios y ciudadanía en general buscan mantenerse informados sobre cuál es el comportamiento del dólar en el mercado cambiario peruano, precisamente hoy, martes 27 de octubre, para tomar decisiones financieras más informadas y saber si es el mejor momento para comprar o vender dólares por soles o viceversa sin afectar su economía.

Un dato que no se debe dejar pasar por alto es saber el precio del dólar Sunat, que representa la referencia oficial utilizada en operaciones tributarias, declaraciones aduaneras y registros contables en Perú. Así que te revelamos a cuánto cotiza el tipo de cambio este martes:

MARTES 27 DE OCTUBRE Precio del dólar HOY en Perú: conoce el tipo de cambio para compra y venta este lunes 26 de octubre Lee también COMPRA VENTA S/ 3,436 S/ 3,446

¿Bajó el precio del dólar hoy en Perú? El valor reflejado en el portal oficial de la Sunat, se deja ver una leve variación a la baja en comparación con el día de ayer, lunes 26 de octubre, donde la compra era de S/ 3,443, mientras que la venta estaba S/ 3,451.

¿A cuánto cotiza el tipo de cambio del dólar paralelo?

Para saber el precio del dólar hoy puedes consultar no solo la Sunat, sino también bancos o el mercado paralelo o casas de cambio en Perú, para comparar las tasas y saber dónde podrás obtener un mejor valor para la compra o venta de la divisa.

En ese sentido, te revelamos a cuánto cotiza el tipo de cambio del dólar paralelo u Ocoña en la apertura de la jornada de este martes 27 de octubre, según el portal cuántoestáeldólar.pe:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3,420 | Venta S/ 3,445.

Así cerró el dólar ayer, lunes 26 de octubre, en Perú

La jornada de ayer, lunes 26 de octubre, terminó con el valor del dólar en S/ 3,4430 (con una apertura de S/ 3,4480), según los datos reportados por el Banco Central de Reserva del Perú. Asimismo, reportó que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de S/ 3,4404, con un máximo de S/ 3,4450 y un mínimo de S/ 3,4370.

El precio del dólar fluctúa constantemente por distintos factores, por lo cual es ideal conocer cuál es su comportamiento actual y a cuánto cotiza el tipo de cambio hoy en Perú para tomar mejores decisiones financieras.