PNP reporta la caída de bandas y el decomiso de toneladas de drogas en operativos a nivel nacional

29/04/2026 / Exitosa Noticias / Policial

La Policía Nacional del Perú desarrolló una línea de ataque contundente por medio del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2026-2028, logrando desarticular 336 bandas criminales y captar la captura de más de cinco mil personas. Este plan nacional de seguridad integral busca restablecer la calma pública y disminuir los niveles criminales del país .

Impacto económico al narcotráfico y seguridad en regiones

Según la Nota de Prensa N°001 - 2026 de la misma institución, explícala como las fuerzas policiales lograron incautar, en la intervención en diversos puntos críticos , 1,270 kilogramos de clorhidrato de cocaína y más de cinco toneladas de marihuana. En otras provincias como Ica y Lambayeque, el resultado de las intervenciones logró que la delincuencia llegue a perder más de ocho millones de soles.

Los operativos de vigilancia sobre la frontera con Brasil , por su lado , le permitieron a la PNP aprehender otros 298 kilogramos de diversas sustancias , con la consiguiente pérdida de las rutas internacionales para el tráfico de drogas. Las intervenciones en este sentido permiten visibilizar la predisposición institucional para blindar el país de las mafias organizadas que operan con la impunidad de un Estado que exige su detección .

En Piura, la inteligencia policial logró dar con la captura del peligroso homicida vinculado a la organización "Los Mostros del Norte", quien se encuentra implicado en el asesinato de una pediatra. Este operativo forma parte de la tendencia positiva que registra una reducción del 17.46% en homicidios durante este año.

𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝐏𝐫𝐞𝐧𝐬𝐚 𝐍°𝟎𝟎𝟏 -𝟐𝟎𝟐𝟔



𝐀𝐜𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐫 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐏𝐨𝐥𝐢𝐜í𝐚 𝐍𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐝𝐞𝐥 𝐏𝐞𝐫ú 𝐲 𝐚𝐯𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥𝐚𝐬 𝐢𝐧𝐯𝐞𝐬𝐭𝐢𝐠𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐕𝐑𝐀𝐄𝐌



La Policía Nacional del Perú presentó los resultados del Plan Nacional de... pic.twitter.com/VIKyrzVKLj — PNP Noticias (@PNP_Noticias) April 29, 2026

Heroísmo en Loreto y operaciones tácticas en el VRAEM

Las unidades especializadas también intervinieron en la localidad de Providencia, en Loreto, para rescatar a cinco ciudadanos secuestrados y recuperar una embarcación petrolera retenida. Durante el enfrentamiento, el suboficial Carlos Neyra Abanto perdió la vida valientemente, siendo ascendido de forma póstuma por el comando.

Por otro lado, en la zona de Colcabamba, perteneciente al VRAEM, se reportaron enfrentamientos entre el Ejército y grupos vinculados al tráfico ilícito de drogas. El Ministerio Público ya se encuentra liderando las investigaciones para garantizar que estos hechos criminales sean esclarecidos bajo el marco legal.

El éxito de estos operativos radica en la ejecución de 21,838 intervenciones policiales que permitieron la recuperación de 345 vehículos robados y la incautación de dinamita. La PNP reafirma su misión constitucional de proteger a la población y garantizar el Plan Nacional de Seguridad.

El Comando Policial reafirmó su compromiso con el respeto irrestricto de los derechos fundamentales y el cumplimiento de su misión constitucional. Estas labores preventivas buscan consolidar el orden interno mediante una presencia activa en las zonas más vulnerables del país.