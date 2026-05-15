Presidente José Balcázar firma autógrafa de ley que prioriza uso de sedes educativas para elecciones

15/05/2026 / Exitosa Noticias / Política

En una ceremonia oficial llevada a cabo la tarde de este viernes 15 de mayo en Palacio de Gobierno, el presidente José María Balcázar firmó la autógrafa de ley que dispone que las instituciones educativas y universidades, tanto públicas como privadas, sean utilizadas "de manera prioritaria" para la instalación de mesas de sufragio en elecciones.

El acto contó con la participación del titular del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez, el ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña, y el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor.

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El presidente José María Balcázar firmó la autógrafa de ley que modifica la Ley Orgánica de Elecciones, estableciendo que las instituciones educativas y universidades, tanto públicas como privadas, sean... pic.twitter.com/OQtMc9EV8A — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) May 15, 2026

Modificatoria a la Ley Orgánica de Elecciones

A tres semanas de que se realice la segunda vuelta presidencial que definirá a su sucesor o sucesora, el actual mandatario del Perú oficializó la norma enviada por el Congreso de la República, la cual modifica el artículo 65 de la Ley Orgánica de Elecciones.

"La autógrafa de ley que acaba de llegar del Congreso de la República modifica la Ley Orgánica de Elecciones a efectos de que todas las instituciones públicas y privadas tengan que dar las facilidades para que el Jurado Nacional de Elecciones cumpla a cabalidad sus funciones para garantizar una segunda vuelta sin ningún tipo de tropiezos e inconvenientes", señaló el jefe de Estado.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | El presidente José Balcázar firmó esta tarde la autógrafa de ley que aprueba el uso prioritario de colegios y universidades, tanto públicos como privados, para que puedan ser utilizados como centros de votación. Lo acompañaron en el acto el... pic.twitter.com/LIsPA3gue3 — Exitosa Noticias (@exitosape) May 15, 2026

En ese sentido, precisó que, las sedes educativas que hagan caso omiso a la ley recientemente promulgada, serán sujetos a una multa, tal como establece sus disposiciones complementarias que también serán públicas, a través del Diario Oficial El Peruano.

ONPE llega al 100 % de las actas contabilizadas de la elección presidencial

Este viernes 15 de mayo, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) emitió su reporte al 100 % de las actas contabilizadas de la elección presidencial, en el cual la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori Higuchi obtiene un 17.181 % de la votación nacional; mientras que, el postulante por Juntos por el Perú, Roberto Sánchez Palomino, un 12.031%.

Tras contabilizarse un total de 92 766 actas, la también hija del expresidente Alberto Fujimori obtiene 2 877 678 votos; en tanto, el representante de la izquierda un 2 015114, logrando ambos su pase a la segunda vuelta de este 7 de junio.

Asimismo, el candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, logró un 1 993 904. Vale mencionar que, la diferencia entre el segundo y tercer lugar es de tan solo 21 210 votos.

Vale mencionar que, la cantidad de votos obtenidos por cada organización política puede visualizarse desde el pasado 12 de abril en el portal web de la ONPE, ingresando al siguiente enlace.

Mientras falta menos para la jornada decisiva, desde el Gobierno adoptan medidas para garantizar la transparencia de las elecciones en segunda vuelta.