JNE: Roberto Burneo rechaza presiones de Rafael López Aliaga tras anuncio de virtual victoria en Lima

05/10/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, anunció que los resultados oficiales de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se entregarán a más tardar la primera semana de noviembre. Esta estimación responde al cronograma legal que establece el 28 de octubre como fecha límite para resolver los posibles recuentos de actas observadas.

El pronunciamiento se produjo en un escenario de tensión, luego de que los primeros reportes a boca de urna posicionaran a Renovación Popular como el inminente ganador de la Alcaldía Metropolitana de Lima.

Frente a las demandas de celeridad por parte de López Aliaga sobre las credenciales, el titular del ente rector fue enfático en defender los plazos establecidos y la autonomía de la institución.

Rechazo a las presiones políticas de Renovación Popular

Las declaraciones de Burneo surgieron en respuesta a las afirmaciones de Rafael López Aliaga, quien advirtió minutos antes que el JNE cometería el delito de 'prevaricato' si dilataba la entrega de credenciales.

🔴🔵 #EligeBien2026 ✅ | El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, respondió a las declaraciones de Rafael López Aliaga, quien advirtió que el organismo cometería prevaricato si no le entrega sus credenciales. Al respecto, Burneo aseguró que el JNE tomará sus decisiones de manera independiente y transparente, y rechazó cualquier tipo de amenaza o presión hacia la institución. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL Lee también El presidente del JNE, Roberto Burneo, anuncia que la proclamación podría darse la primera semana de noviembre October 5, 2026

En respuesta para Exitosa, Burneo fue consultado sobre las declaraciones del candidato a primer regidor a la alcaldía de Lima por Renovación popular quien solicita las credenciales como alcalde de Lima.

"Nadie, ni un funcionario público, ni una persona es válido que nos amenace o que nos pretenda mediatizar las decisiones que con independencia van a tomar los jurados electorales especiales y el Pleno", aseveró contundentemente el presidente del JNE, descartando pronunciarse sobre un caso en particular, pero reafirmando la autoridad del pleno.

Burneo menciona que la institución mantiene una postura firme respecto al cumplimiento de la normativa vigente y a su rol fiscalizador en primera instancia, recordando que ningún actor político puede interferir en sus veredictos. El Jurado Nacional de Elecciones exige que todos los poderes del Estado respeten las decisiones finales, sean estas favorables o no para determinadas agrupaciones.

"Vamos a actuar con independencia de poderes, con la transparencia que nos caracteriza y con la motivación respectiva. Puede no gustarle las decisiones a quien sea, pero son las decisiones que el máximo órgano de justicia electoral va a establecer y eso debemos respetarlo absolutamente. En un Estado de Derecho, en una democracia, a todos los poderes del Estado.", sentenció.

Como se sabe, según la Ley Orgánica de Elecciones - Ley N° 26859, el procedimiento administrativo para la entrega de credenciales menciona que la Oficina Nacional de Procesos Electorales debe culminar primero el cómputo al 100 % de las actas de sufragio.

Solo cuando los jurados especiales resuelvan en última instancia todas las impugnaciones u observaciones documentales en la capital, el ente rector procederá con la proclamación oficial de las nuevas autoridades ediles para el periodo 2027-2030.