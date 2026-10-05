Francis Allison sobre credenciales de López Aliaga tras Elecciones 2026: "El JNE sí debe darle las credenciales"

05/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

Francis Allison se pronunció sobre la situación de Rafael López Aliaga y las credenciales que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aún no le ha entregado, pese a que los comicios de 2026 ya se realizaron y el candidato figura en el primer lugar del conteo rápido de la ONPE.

Francis Allison sobre credenciales de RLA

El también candidato sostuvo que existe la necesidad de aclarar las normas electorales para evitar posibles conflictos entre la Constitución y las disposiciones actualmente vigentes. Allison consideró que el JNE debería entregar las credenciales a quienes participaron en la contienda, siempre que su candidatura haya sido previamente admitida.

"Creo que las leyes tienen que aclararse, eso sí definitivamente. Si hay un vacío legal que hay que solucionar para que no hayan eminentes conflictos entre lo que dice la Constitución, y lo que dejan algunas normas que están vigentes también para que eso no esté a la interpretación de nadie", declaro en una rueda de prensa.

Allison remarcó que retirar posteriormente la validez de una candidatura podría generar cuestionamientos sobre la voluntad expresada por los ciudadanos en las urnas. En ese sentido, sostuvo que el organismo electoral debe mantener coherencia con las decisiones que tomó durante el proceso, especialmente después de permitir la inscripción de López Aliaga.

"Pero hoy yo sí repito claramente: el jurado, si debe darle las credenciales a todos los que han postulado, porque el mismo jurado se los ha permitido y no sería nada bueno para la democracia decirle a la gente tu voto no vale", agregó.

El candidato también hizo referencia a la condición que tenía López Aliaga al momento de su inscripción, debido a que había sido elegido senador. Para Allison, el JNE debió considerar desde entonces las implicancias de permitir su participación en las elecciones presidenciales.

"Yo siempre creo, y siempre he creído que si se las van a dar, primero, creo que sí, se las deben dar, pero más ahí de lo que yo creo como abogado y como demócrata, creo el JNE siempre ha estado dispuesto a dárselas", dijo.

#Voto2026 | Francis Allison, candidato a la alcaldía de Lima por Avanza País, sobre caso López Aliaga: El JNE sí debe dar las credenciales a todos los que han postulado (...) No sería nada bueno para la democracia decirle a la gente que su voto no vale ► https://t.co/WAgcNzH9Zg https://t.co/nFbS66AQZY — Canal N (@canalN_) October 5, 2026 Lee también JNE exhorta a candidatos regionales y municipales: "Evitar anuncios anticipados y no generar confusión"

Francis Allison respalda la victoria Carla Robbiano

El actual alcalde de Magdalena del Mar afirmó que Robbiano cuenta con liderazgo, carácter, personalidad e identidad propia, al referirse a los comentarios que cuestionan su capacidad para dirigir la municipalidad. Allison también recordó que ambos llevan 32 años de matrimonio y respaldó públicamente su trayectoria.

"Me siento orgulloso con la victoria de mi esposa. Ella es una lideresa nata. No podría estar 32 años de una mujer que no tendría inteligencia, carácter, personalidad, una identidad propia", acotó.

Es así que, el pronunciamiento de Francis Allison coloca nuevamente en debate la situación electoral de Rafael López Aliaga y el alcance de las decisiones del JNE. Para el candidato, entregar las credenciales permitiría preservar la voluntad expresada en las urnas, mientras persisten cuestionamientos sobre las normas aplicables y la necesidad de evitar interpretaciones que generen incertidumbre.