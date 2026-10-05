Carlos Bruce queda tercero en Elecciones 2026 y anuncia drástica decisión: "Por responsabilidad guardaré silencio"

04/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

Carlos Bruce se pronunció luego de conocerse los primeros resultados de las elecciones municipales y regionales 2026 en Perú, que lo ubican en el tercer lugar de la contienda por la Alcaldía de Lima, con 15.0% de los votos. El candidato señaló que esperará el resultado final antes de evaluar su campaña y definir sus próximos pasos.

Con el 15.0% registrado en este avance del conteo, Bruce se encuentra por detrás de Renovación Popular, que alcanza el 27.6%, y Francis Allison, quien obtiene el 26.7%. Ante este escenario, el candidato reconoció que los resultados no son los esperados, aunque afirmó que los acepta como demócrata y destacó el trabajo realizado durante la campaña.

"A la vista de los resultados, lo primero que quiero mostrar es mi agradecimiento a la ciudadanía de Lima y su comportamiento cívico en la jornada electoral. Quiero reconocer que los resultados no son los deseados, pero siendo un demócrata como soy los acepto con la total confianza en haber dado lo mejor de mí y de mi partido en esta campaña ", escribió en un comunicado.

Bruce cuestiona al JNE

Bruce sostuvo además que sus principales propuestas y convicciones no dependen de los resultados de una elección. En ese sentido, reafirmó su compromiso con temas como la igualdad, la seguridad, el desarrollo de las ciudades, el respeto a las diferencias y la mejora de las condiciones de vida de las personas con menos recursos.

El candidato también cuestionó el desarrollo del proceso electoral y señaló directamente al Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Según afirmó, el organismo no habría cumplido con su responsabilidad de garantizar unas elecciones limpias, por lo que consideró necesario que el país continúe fortaleciendo las garantías jurídicas vinculadas a futuros procesos electorales.

"Es cierto que hay que esperar al resultado final del conteo para evaluar con mayor seguridad los resultados, pero reitero que esta ha sido una elección anómala con un JNE que ha omitido toda responsabilidad que tenía de garantizar unas elecciones limpias. Lamentablemente eso no ha sido posible y deja claro que Lima, que el Perú, todavía tiene mucho que construir en cuanto a garantías jurídicas electorales", agrega.

Frente al panorama electoral, Bruce comunicó que adoptará una posición de cautela y evitará realizar mayores pronunciamientos mientras continúa el conteo oficial. Explicó que esta decisión responde a su intención de esperar cifras definitivas antes de analizar el desempeño de su candidatura y del partido durante la campaña.

"A partir de este momento, por responsabilidad guardaré silencio, a la espera de los resultados finales, para poder evaluar nuestro trabajo y poder plantear escenarios a futuro", indica.

Carlos Bruce se pronuncia tras quedar tercero en las Elecciones 2026

Finalmente, Bruce agradeció a quienes respaldaron su candidatura y reconoció el apoyo recibido durante la campaña por parte de su equipo y su familia. Aunque admitió sentir el resultado junto a sus seguidores, aseguró que mantiene la convicción de haber realizado un trabajo del que puede sentirse orgulloso.

El candidato cerró su pronunciamiento afirmando que, aunque las elecciones han terminado, su actividad política continuará. Bruce remarcó que mantendrá su compromiso con la justicia, la democracia y la libertad, mientras espera conocer los resultados definitivos y posteriormente evaluar cuáles serán los escenarios que afrontará a futuro.