Francis Allison respalda a Carla Robbiano y responde a quienes dicen que gobernará Magdalena del Mar

04/10/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Francis Allison se pronunció tras conocerse el resultado preliminar de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 y destacó la victoria de su esposa, Carla Robbiano, en Magdalena del Mar. El candidato señaló que está orgulloso de ella y rechazó las versiones sobre una posible conducción suya de la comuna.

Allison destaca liderazgo de Carla Robbiano

El actual alcalde de Magdalena del Mar afirmó que Robbiano cuenta con liderazgo, carácter, personalidad e identidad propia, al referirse a los comentarios que cuestionan su capacidad para dirigir la municipalidad. Allison también recordó que ambos llevan 32 años de matrimonio y respaldó públicamente su trayectoria.

"Me siento orgulloso con la victoria de mi esposa. Ella es una lideresa nata. No podría estar 32 años de una mujer que no tendría inteligencia, carácter, personalidad, una identidad propia", acotó.

Ante los comentarios que señalan que Allison sería quien estaría detrás de la gestión municipal, el candidato respondió haciendo referencia a la relación que mantiene con su esposa y sostuvo que ella tomará sus propias decisiones al frente de la Municipalidad de Magdalena del Mar.

"Para aquellos que comentan que Allison va a ser alcalde. Yo voy a decir algo, a los caballeros que hoy nos acompañan ¿sus esposas les hacen caso? A mí no", indicó.

🔴🔵 #EligeBien2026 ✅ | El candidato a la Alcaldía de Lima por Avanza País, Francis Allison, descartó involucrarse directamente en la gestión de su esposa, Carla Robbiano, quien se perfila como virtual alcaldesa de Magdalena del Mar. "La voy a apoyar, por supuesto", afirmó. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL October 5, 2026

Francis Allison asegura que apoyará a su esposa

Allison manifestó que respaldará a Robbiano durante su gestión y también ofreció su apoyo a las autoridades electas que soliciten su colaboración. De esta manera, reiteró que su participación estaría vinculada al acompañamiento y respaldo, mientras Carla Robbiano asumiría la conducción municipal.

"Obviamente la voy a apoyar a ella y a todas las autoridades electas que quieran mi apoyo, estaré ahí", destacó.

Robbiano había declarado previamente que Francis Allison no trabajaría directamente con ella en la municipalidad, debido a que sería quien lideraría la gestión. La virtual alcaldesa también indicó que continuaría el trabajo realizado por Allison durante años en Magdalena del Mar.

La candidatura de Robbiano obtuvo 65,4 % en la boca de urna de Datum, mientras Víctor Paulini alcanzó 19,2 % y Jesús Quispichuco registró 7,8 %. Estos resultados tienen carácter preliminar y deben ser confirmados mediante el procesamiento oficial de las actas electorales.

Con sus declaraciones, Francis Allison respaldó a Carla Robbiano y afirmó que la apoyará, mientras ella mantiene la posición expresada previamente de liderar la Municipalidad de Magdalena del Mar. El resultado electoral continuará sujeto al conteo oficial correspondiente de las ERM 2026.