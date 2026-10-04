Tacna: Detienen a cuatro personas por repartir propaganda en plena jornada electoral

04/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El desarrollo de las Elecciones Regionales y Municipales en la región heroica de Tacna se vio marcado por una flagrante vulneración a las normativas vigentes. Este domingo 4 de octubre, efectivos de la Policía Nacional del Perú intervinieron a cuatro personas que arrojaban volantes de propaganda política desde un vehículo en movimiento, en las inmediaciones de la Institución Educativa Inicial N.° 446, ubicada en el distrito de Gregorio Albarracín Lanchipa.

De acuerdo con el reporte oficial, los sujetos se desplazaban a bordo de un automóvil Toyota Sprinter color plata, con placa de rodaje V1P-391, lanzando material proselitista del partido Ahora Nación, específicamente a favor de Yoni Mamani Quispe, candidato a la alcaldía distrital.

Los intervenidos fueron identificados como Adre Alonso Escobar Alanguía (26), Rosmery Noemí Condori Mamani (28), Carlos Andrés Borda Pacheco (22) y Pablo Condori Mamani (55), quien ejercía como conductor de la unidad.

Grave infracción a la Ley Electoral

El jefe de la región policial, general PNP Luna Velarde, detalló a Exitosa que estas acciones configuran un presunto delito electoral al infringir directamente el artículo 389 de la Ley Orgánica de Elecciones.

La legislación peruana es tajante al respecto: realizar actos de propaganda política durante la jornada de sufragio está terminantemente prohibido, ya que atenta contra el silencio electoral, un periodo diseñado para garantizar que los ciudadanos emitan su voto de forma libre, reflexiva y sin presiones externas de última hora.

Tras su captura, los cuatro implicados fueron trasladados de inmediato a la Comisaría de Gregorio Albarracín, quedando a disposición de la unidad especializada de Seguridad del Estado para las investigaciones correspondientes, las cuales podrían derivar en sanciones penales.

Despliegue y normalidad en las urnas

Pese a este incidente, las autoridades garantizaron el normal desarrollo de la jornada cívica en el resto de la jurisdicción. La Policía Nacional confirmó el despliegue estratégico de 945 efectivos, de los cuales 883 fueron asignados al resguardo estricto de los locales de votación y 62 a la custodia, seguridad y posterior repliegue del material electoral.

De manera positiva, la autoridad policial reportó la instalación exitosa del 100 % de las mesas de sufragio distribuidas en los 123 centros habilitados a lo largo de las cuatro provincias tacneñas.

La rápida y efectiva intervención policial en Gregorio Albarracín evidencia la necesidad de mantener un control riguroso para hacer cumplir el silencio electoral.

Mientras Seguridad del Estado define la situación legal de los ciudadanos detenidos, este caso sirve como un firme recordatorio de que las agrupaciones políticas y sus simpatizantes tienen la obligación irrestricta de acatar las normativas electorales, evitando prácticas ilegales que busquen influir indebidamente en la voluntad popular durante la fiesta democrática.