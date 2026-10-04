ERM 2026: personera es acusada de presuntamente discriminar a joven por acudir a votar con short

04/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La alegría y emoción de una joven votante de 18 años se vio apagada, luego de que la personera de un partido político discrimine su forma de vestir y le impida ejercer su derecho al sufragio en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM).

La discriminaron por usar short

La joven votante había acudido a la Institución Educativa Isabel La Católica, ubicada en el distrito de La Victoria, acompañada de su madre, identificada como Giovanna. Tras ingresar al aula 205 a sufragar, fue recibida por las críticas de la personera, quien la discriminó por su forma de vestir.

La representante política solicitó al personal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) que la retiren del aula. Sin embargo, los delegados recalcaron que la joven no cometía ninguna falta y podía ejercer su derecho al voto sin ningún problema.

Mediante cámaras de ATV Noticias, la madre mostró su fastidio ante la actitud de la personera, a quien reclamó por haber discriminado a su hija y criticarla por su manera de vestir. Asimismo, le exigió que se disculpe con la joven de manera pública y anunció que de no hacerlo, iría hasta lo último.

"La señora se molestó, comenzó a faltarme el respeto a mí, comenzó a faltar el respeto a mi hija delante de los señores de la ONPE", declaró.

El personal de la ONPE le acotó a Giovanna que no podían hacer nada, sino que debía levantar un acta ante la Policía Nacional del Perú (PNP). Asimismo, un efectivo ya se encontraba conversando con la mujer implicada en el interior del aula.

¿Existe algún código de vestimenta para votar?

El reglamento de la ONPE no especifica el como se debe acudir a votar. Sin embargo, la restricción únicamente aplica si es que el ciudadano asiste a sufragar portando el polo de algún partido político o haciendo alusión hacia la figura de algún candidato.

Ante ello, la fiscal María Rabines Briceño, de la Segunda Fiscalía Provincial Especializada en Prevención del Delito de Lima Centro, advirtió ante Agencia Andina que este tipo de vestimentas no están permitidos en ningún local de votación.

"Si alguien asiste a votar con un polo o una prenda alusiva a un partido, se le pedirá que no ingrese al local de votación o se solicitará quitárselo. Si ofrece resistencia a este tipo de solicitud, su conducta podría configurar un delito de desobediencia a la autoridad", indicó.

Hasta el desarrollo de esta nota, no se precisó si la joven llegó a recibir las disculpas públicas de la personera, luego de haber sido discriminada por vestir prendas que consideró cómoda, además de que le niegue el derecho a votar.