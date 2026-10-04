Ley Seca: joven en presunto estado de ebriedad es captado en cámaras cayendo de su moto frente a Universidad San Marcos

04/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un incidente se registró en las afueras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), en donde un joven en aparente estado de ebriedad sufrió una caída de la motocicleta que iba conduciendo. Este hecho se dio minutos antes de iniciarse la jornada de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM).

Accidente ante cámaras

El hecho fue registrados ante cámaras de Latina Noticias, donde la reportera se encontraba cubriendo los acontecimientos previos a las ERM 2026, cuando notó que el joven, quien presuntamente se encontraba en estado de ebriedad, chocó con una camioneta gris en las afueras de la UNMSM.

La periodista al notar el accidente, se acercó al joven, quien intentaba levantar su vehículo menor. Asimismo, el chofer de la camioneta se acercó a auxiliar al joven, quien evitó responder ante la reportera. Ante ello, volvió a perder el equilibrio y cayó nuevamente.

Tras notar la falta de reflejos del accidentado, algunos transeúntes que se encontraban en la zona acudieron en su auxilio para ayudarle a ponerse de pie. El motociclista mostraba lesiones en el rostro, así como en uno de sus brazos y algunas partes de su vehículo quedaron por la pista.

Luego de reincorporarse, y pese a las lesiones mostradas en el cuerpo, subió a su vehículo y se retiró del recinto universitario a toda velocidad. Este accidente se registró instantes previos a abrirse las mesas sufragio a nivel nacional ante la jornada de las ERM 2026.

¿Cuándo termina la Ley Seca ante las ERM 2026?

La denominada Ley Seca comenzó a regir a las 8:00 a. m. del sábado 3 de octubre y se mantendrá vigente durante el desarrollo de las elecciones. Según el JNE, la medida culminará a las 8:00 a. m. del lunes 5 de octubre, por lo que la restricción se extiende durante 48 horas.

La disposición está contemplada en el artículo 351 de la Ley Orgánica de Elecciones, que establece que durante este periodo no está permitido el expendio de bebidas alcohólicas de ninguna clase.

Este lunes 28 de setiembre comienza a regir las #RestriccionesElectorales en todo el territorio nacional, con el fin de asegurar el correcto desarrollo de las Elecciones Regionales y Municipales que se realizarán el próximo domingo 4 de octubre. #ERM2026 https://t.co/aXyy3LUyZh — JNE Perú (@JNE_Peru) September 28, 2026

Además, los establecimientos o espacios comerciales dedicados exclusivamente a esta actividad deben permanecer cerrados mientras dure la prohibición.

Así que, para quienes tenían la duda dando vueltas, la respuesta es clara: la Ley Seca no termina al finalizar la votación del domingo, sino recién la mañana del lunes 5 de octubre.

Hasta el desarrollo de esta nota, no se brindaron mayores detalles acerca del estado de salud del joven motociclista, si recibió atención médica o si fue intervenido por las autoridades, luego de protagonizar un accidente en las afueras de la 'Decana de América' previo a realizarse las ERM 2026.