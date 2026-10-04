ERM 2026: menor es atropellada en las afueras de la Universidad San Marcos durante jornada electoral

04/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La jornada de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM) registró un nuevo accidente, luego de que una niña de 7 años fuera atropellada por una motocicleta en las afueras de la Universidad Mayor de San Marcos (UNMSM). El suceso se dio cuando la menor se encontraba cruzando la calle junto a su madre.

Accidente fue en jornada electoral

El hecho se registró cuando la menor de 7 años se encontraba cruzando la calle junto a su madre, hacia su centro de votación. Al pasar cerca de una ciclovía, una motocicleta que era conducido por un joven atropelló a la niña. La infante solo sufrió una lesión en la pierna derecha y junto a su progenitora esperó por atención médica.

#EnVivo Atropellan a niña de 7 años en los exteriores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Encuentra las noticias del día AQUÍ ► https://t.co/zLv8mA7F8Z https://t.co/E5OIb7ZHsQ October 4, 2026

Este accidente fue registrado por cámaras de América Noticias, las cuales se encontraban cubriendo las incidencias electorales en las afueras de la UNMSM. La menor fue acompañada por su madre mientras reportaba molestias en la pierna derecha. Asimismo, efectivos de la Policía Nacional y Serenazgo que resguardaban el recinto, fueron en su ayuda.

"Hace unos instantes ha sucedido esto, ya están presentes los agentes de serenazgo y de la Policía Nacional. En breve está llegando una ambulancia. Hay mucho dolor en la pierna derecha", anunció el periodista.

Miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Perú también brindó su apoyo, atendiendo y descartando alguna fractura o fisura. De tal forma, la Policía restringió el tránsito de la zona, para facilitar el resguardo y bienestar de la menor.

Atropello se registró cerca a una ciclovía

El accidente se dio cuando la menor se encontraba cruzando cerca a una ciclovía de la avenida Amézaga, frente a la entrada principal de la UNMSM. Este hecho fue registrado por el reportero, quien además también evidenció diversas infracciones de tránsito en los alrededores.

Tránsito detenido.

"Hemos visto una gran cantidad de infracciones por este punto. Hay motociclistas que utilizan esta ciclovía. La familia avanzaba lentamente y ocurrió este impacto. No pasó a mayores, pero hay una afectación", indicó.

Un transeúnte que se encontraba cerca de la zona, intervino en el registro de América Noticias y acotó que las motocicletas no deben circular por esa zona, debido a que es exclusiva para las bicicletas.

"Está prohibida la moto, incluso eléctrica, de transitar por la ciclovía", recordó.

El conductor de la motocicleta fue retenido por efectivos de la PNP mientras se esclarecen los hechos sucedidos en las afueras de la Decana de América.

Hasta el desarrollo de esta nota, no se brindaron mayores detalles sobre su identidad o las medidas que se tomaron.