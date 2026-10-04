Arequipa: Joven elector acudió a su centro de votación junto a un toro de más de media tonelada

04/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Durante el reciente proceso de sufragio, un hecho inusual sorprendió a los votantes en la ciudad blanca. Un joven ganadero acudió a su respectivo centro de sufragio ubicado en el distrito de Paucarpata acompañado de un toro de pelea, atrayendo la atención de todos los ciudadanos presentes.

En un enlace en vivo de Panamericana TV , se mostro que el pesado animal de más de seiscientos kilos fue llevado a los exteriores del local electoral debido a que su dueño aprovechó el trayecto para brindarle ejercicio físico.

🔴 #PerúDecisiónFinal | ¡Insólito! Un elector llevó a su toro al local donde le tocaba votar en Arequipa, mira el video que se viralizó rápidamente en las redes. 📺 Sigue nuestra señal en vivo 👉 https://t.co/N5mGwYeJmq https://t.co/1aV6656i9o October 4, 2026

Toro fue parte de la jornada electoral en Arequipa

El propietario del animal decidió caminar con el animal por el pueblo de Paucarpata justo antes de ir a votar. El ejemplar, llamado William, está próximo a tener un enfrentamiento el siguiente fin de semana, por lo que requería este entrenamiento físico previo.

"Tiene que sacarle a pasear al torito, pero como está en plena preparación para su pelea, lo tiene que sacar a pasear un rato para que se haga más físico su pelea", mencionó el dueño del animal.

Este peculiar acompañante generó asombro entre quienes aguardaban su turno en las colas de sufragio durante las primeras horas. Mientras el joven ganadero completaba el trayecto, quedó en evidencia que las costumbres ganaderas de la población local incluyen prácticas singulares, incluso en plena vía pública.

"Mientras que en otras regiones pasean a los perros, aquí en Arequipa es diferente, ¿no? En otros sitios pasean a los perros, aquí en Arequipa casi todos pasean a los toros de pelea", mencionó.

Instalación de mesas y labores de limpieza en la ciudad blanca

Según los reportes, desde las primeras horas de la mañana inició la instalación de mesas de sufragio en los respectivos locales arequipeños. Los ciudadanos acudieron temprano y formaron diversas colas para lograr ingresar de manera totalmente ordenada a ejercer su deber cívico.

Sin embargo, este escenario presentó contrastes debido a la alta presencia de propaganda electoral impresa en papeles que habrían sido arrojados por personas desconocidas. Este material irregular se encontraba disperso en las afueras de los diferentes recintos de sufragio.

Ante este incidente documentado por la prensa, el personal del Jurado Nacional de Elecciones acudió a las inmediaciones de los establecimientos para intervenir. Los trabajadores estatales comenzaron una rápida labor de limpieza en la vía pública para proceder a retirar todos estos materiales prohibidos.