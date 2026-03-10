Universitario advierte que, si sancionan a sus jugadores, presentará varias denuncias contra Alianza Lima

10/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La tensión entre Universitario y Alianza Lima sigue en aumento. De acuerdo con Gustavo Peralta, la directiva crema advirtió que, si sancionan a sus jugadores, ellos responderán de inmediato con una lluvia de denuncias contra el cuadro victoriano; en resumen, están listos para el contraataque y no se van a quedar quietos.

Alianza Lima presentó denuncia contra la 'U'

El encuentro entre Sporting Cristal y Universitario de Deportes por la fecha 4 del Apertura 2026 no se quedó en la cancha. Tras el partido en el estadio Alberto Gallardo, se desató un tenso enfrentamiento entre los jugadores cremas y un grupo de hinchas rimenses.

Las cámaras registraron a Jairo Concha, al técnico Javier Rabanal y a Caín Fara discutiendo y cruzando insultos con los hinchas cerveceros. Las imágenes se viralizaron en varias redes sociales y la polémica estalló.

Horas después del partido, Alianza Lima presentó formalmente su denuncia ante la Comisión Disciplinaria, solicitando que se investiguen los hechos y se impongan sanciones a los involucrados.

El objetivo del club íntimo fue que se aplique el mismo criterio que en casos anteriores, recordando situaciones como las que involucraron al técnico Néstor Gorosito y a Carlos Zambrano en enfrentamientos previos con la 'U'.

La 'U' presentará denuncias contra Alianza

Según informó el periodista Gustavo Peralta, la administración de la 'U' está muy atenta a lo que pueda decidir la Comisión Disciplinaria y dejó en claro que "no permitirá un mal precedente" y que ya tiene listas varias denuncias para presentar contra Alianza Lima.

"La gente de Universitario está atenta a qué puede pasar, ellos siguen repitiendo que sería un mal precedente que haya una sanción para Fara, para Concha y para Rabanal", expresó.

Además, añadió: "Me dijeron directamente, si la Comisión Disciplinaria sanciona y hace un mal precedente con el caso de esto que pasó en Cristal, tienen listo una serie de escritos para presentar denuncias contra Alianza Lima".

Finalmente, Gustavo Peralta indicó que Universitario toma como referencia el caso de Paolo Guerrero frente a los hinchas de Sporting Cristal: "Uno de ellos, por ejemplo, es el caso de Paolo Guerrero contra los hinchas de Cristal el año pasado, que no prescribe. Tienen cinco casos contra Alianza listos para presentar".

Universitario de Deportes dejó claro que no aceptará sanciones contra sus jugadores y que, tras la denuncia de Alianza Lima, está listo para responder formalmente si la Comisión Disciplinaria decide castigarlos por el incidente contra Sporting Cristal.