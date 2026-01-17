César Sandoval asegura que José Jerí intentó impedir la salida de jefe de la ATU acusado por corrupción

17/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el exministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, reveló que cuando el ahora presidente José Jerí era congresista, se comunicó él para tratar de evitar la remoción de jefe de la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao acusado de corrupción.

Intercedió por jefe ATU

Según detalló que, cuando era aún titular del MTC, al ingresar al cargo revisó los antecedentes de David Hernández como jefe de la ATU, a quien había encontrado en el cargo.

"Pedí sus referencias, sus antecedentes, me encontré que tenía más de siete investigaciones abiertas. Eso me alertó y luego ponen en mi escritorio el informe de la Contraloría General de la República en donde él, lejos de anular un contrato manchado por la corrupción continúa con el proceso de esa obra y lo que colmó (...) es que a esa empresa se le pagó el 100% de la obra con un avance de solamente 20%", indicó.

A partir de ello decidió separarlo del cargo, previo a esto, asegura que a través de una llamada con el entonces premier Eduardo Arana, recibe el respaldo y es informado que José Jerí, como parlamentario, se comunicó para pedir que se reconsidere la medida.

"Lo llamé al congresista Jerí y me pide por favor que no lo mueva a David Hernández, entonces yo le explico lo mismo que le expliqué al premier y es más, en ese momento le digo: 'Congresista le alcanzo el informe de la Contraloría y verá usted que su amigo, está bien comprometido en estas cosas y seguramente esto irá al Ministerio Público y será quien determine su responsabilidad'", contó.

Regreso de Hernández a la ATU

Vásquez recordó que tras la vacancia y asunción a la presidencia de José Jerí, el nombre de David Hernández comenzó a ser voceado para liderar la ATU, hasta que finalmente fue repuesto en el cargo.

"Entonces yo dije ¿Quién abogó por David Hernández? El presidente de la República. Entonces lo está regresando, porque el señor Prieto, para mi no lo conocía y es el ministro el que propone, como es resolución suprema, es refrendado por el presidente de la República", mencionó.

A partir de ello decidió comunicarse con el mandatario en un intento por recordarle y advertirle de los antecedentes de Hernández, en un mensaje que no recibió respuesta.

"Le escribí al presidente y le dije: 'Presidente Jerí, no se deje tocar por la corrupción, usted sabe perfectamente porque salió el señor David Hernández y le hago recordar lo que conversamos y le envío nuevamente toda la documentación que en su momento oportuno le hice de conocimiento'", aseguró.

Es en ese sentido que César Sandoval reveló que José Jerí como congresista intentó impedir la salida de David Hernández como jefe de la ATU tras encontrársele investigaciones por corrupción.