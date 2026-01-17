ATU rechaza irregularidades en compra de cámaras para buses: "Se desarrolla de manera transparente"

17/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El presidente de la República, José Jerí, atraviesa por la crisis política más marcada desde que asumió el cargo luego que se revelara sobre la reunión extraoficial que sostuvo con un empresario chino. A aquel encuentro, el mandatario asistió encapuchado buscando ocultar su identidad, hecho que ha sido duramente cuestionado por sus opositores.

Con el pasar de los días, se indicó que el tema que se trató en dicho encuentro fue para agilizar la compra de cámaras de seguridad las cuales serán instaladas miles de buses de transporte público en toda la capital y el primer puerto.

ATU descarta irregularidades en compra de cámaras

Por ello, este sábado la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao emitió un comunicado donde rechaza tajantemente las versiones vertidas en los últimos días acerca del proceso de adquisición de dichos implementos.

Según indicaron, no existe ningún tipo de favorecimiento para una u otra empresa ya que la compra de estas cámaras de seguridad aún se encuentra en curso cumpliendo con los tiempos y plazos que establece la ley.

"La ATU rechaza tajantemente las afirmaciones que pretenden vincular a esta entidad, de carácter técnico, con supuestos favorecimientos en el proceso de contratación, aún en curso, de un sistema de videovigilancia que se instalará en 8,000 buses del servicio de transporte regular de Lima y Callao", indicaron.

En esa misma línea, la entidad aclaró que para este proceso se han cumplido todos los pasos y criterios técnicos asegurando así la transparencia en la transacción.

"El proceso de implementación de este sistema responde exclusivamente a criterios técnicos y se desarrolla de manera pública y transparente", añadieron.

José Jerí aseguró no ocultar nada tras reunión con empresario chino.

No teme investigación

Durante el paro de transportistas, José Jerí fue consultado sobre la polémica reunión que sostuvo con un empresario chino y sobre la inminente investigación que se realizará en el Congreso.

El mandatario aceptó haber cometido un error al estar presente en dicho encuentro, pero también aclaró que no tiene nada que temer u ocultar ya que asistirá sin problema cuando sea citado.

"Acá no tengo nada que ocultar, no tengo nada que temer y lo cierto es que cuando me convoquen yo iré. El tema es que no hay que distraer la atención, admito que las circunstancias que se dieron no fueron las más óptimas y eso ha generado comparaciones que no vienen al caso. Admito ese nivel de error, lo acepto, pero no hubo nada irregular, nada raro más allá de lo que ya anuncié", precisó.

En resumen, la ATU descartó rotundamente que exista cualquier tipo de irregularidad en la compra de 8 mil cámaras de seguridad para buses de transporte público como se ha venido deslizando en los últimos días.