Amplia experiencia en gestión de penales respalda al nuevo presidente del INPE

10/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Con más de 35 años de servicio en el sistema penitenciario peruano, Jorge Henry Cotos Ochoa es considerado uno de los especialistas con mayor experiencia en gestión penitenciaria, seguridad y tratamiento criminológico en el Perú, informó el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

Realizó su educación secundaria en el colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe de Lima, es licenciado en psicología por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega y graduado de la promoción "L" del curso regular de Defensa y Desarrollo Nacional además de ser egresado de la maestría del Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN).

Cargos y responsabilidades en el INPE

A lo largo de su trayectoria ha ocupado altos cargos dentro del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), como secretario general, asesor de Presidencia, director regional en varias zonas del país y director del penal del Callao, así como del Centro Nacional de Estudios Criminológicos y Penitenciarios (CENECP).

Su liderazgo lo llevó a desempeñar importantes roles en los establecimientos penitenciarios como Lurigancho y Miguel Castro Castro. Además, ha participado en la formulación de normas y políticas penitenciarias.

Formación internacional

Fue becado por la Organización de Estados Americanos (OEA) en dos oportunidades para el curso superior de Seguridad y Defensa Hemisférica en el Colegio Interamericano de Defensa (CID) en la ciudad de Washington D.C-EE.UU., y para el curso Tecnología de Organización Pública - Indicadores de Recursos Humanos en ámbitos públicos, además de participar como instructor y expositor en seminarios internacionales sobre seguridad, crimen organizado y gestión penitenciaria en el Organismo de Investigación Judicial en la ciudad de San José de Costa Rica, entre otros.

Aportes al sistema penitenciario

Cotos Ochoa contribuyó en la elaboración de proyectos normativos del sistema penitenciario como el Código de Ejecución Penal y su reglamento aún vigente, investigaciones sobre conducta delictiva y programas de rehabilitación, consolidándose como una voz técnica en temas de seguridad, justicia y reinserción social.

Hasta antes de su designación como jefe del INPE se desempeñó como director del Establecimiento Transitorio de Procesados Lima Norte.