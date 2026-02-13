Mujer descubre que está casada por 30 años con un hombre que no conoce

13/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Deidad Judith Benalcazar Luna ha estado casada con un hombre que no conoce ¡por 30 años! La mujer se enteró de este inesperado hecho al momento de solicitar un cambio de DNI que estaba a punto de vencer cuando un personal de Reniec le informó que había contraído con un hombre desconocido. Ahora, denuncia haber sido víctima de suplantación de identidad.

Casada por 30 años sin saberlo

La historia de Deidad Banalcazar parece de película. En el 2010, con la intención de emitir un pasaporte por primera vez, ella se acercó hacia las oficinas de Migraciones para iniciar el trámite.

Sin embargo, el personal de la entidad le indicó que le generarían un duplicado del documento. Sin embargo, esa no era la única sorpresa debido a que le dijeron que emitieron un pasaporte a su nombre ¡desde 1995!

Ante la sorpresa, Deidad envío una carta a Migraciones por esta irregularidad y adjuntó la solicitud de inscripción de la persona que usó sus datos en donde se reveló la identidad de la mujer que uso su nombre.

Pasaron 15 años, y cuando quiso generar un duplicado de su DNI en el 2025 descubrió algo aún más sorprendente: ¡estaba casada por 30 años sin saberlo!

Al comunicarse con personal de la Reniec indicó que nunca se había casado y estos le informaron que contaban con un acta de matrimonio de la Municipalidad de Huaral del año 1996, 22 de noviembre.

Deidad exigió explicaciones a la entidad sin contar con una respuesta que valide su condición como casada debido a que esta mujer usó su nombre para casarse.

Reporta robo de identidad

Ante la inacción de las entidades, Deidad decidió resolver este caso por su cuenta. Así, se dirigió hacia la Municipalidad de Huaral en donde logró acceder al acta de su supuesto matrimonio.

En ella descubrió el hombre con la que habría mantenido un matrimonio por 30 años. La identidad de su supuesto esposo es Carlos Ernesto Portella Pareja, hombre al que nunca ha visto en su vida. Lo único que se sabe de este hombre es que ha estado tres veces casado.

Ratificó que la mujer que contrajo matrimonio es la misma que emitió el pasaporte. Además, Deidad descubrió la ficha Reniec de las personas que firmaron como testigos del matrimonio y resultan ser Carmen Gamarra Velásquez y Judith Paz Gamarra, madre e hija.

Actualmente, Deidad no puede emitir ningún documento al verse imposibilitada por el accionar de una mujer que suplantó su identidad. La respuesta de las autoridades es que tiene que esperar.