Año Escolar 2026: Minedu lanza convocatoria de más de 100 puestos con sueldos de hasta S/8 mil

13/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Año Escolar 2026 ya está en marcha y el pronto regreso de los alumnos a las aulas por ello el Ministerio de Educación (Minedu) abrió una convocatoria que estará disponible hasta el 19 de febrero con el fin de cumplir las plazas necesarias.

Convocatoria para el Año Escolar 2026

El Minedu lanzó una convocatoria con diversas vacantes laborales de diferentes especialidades en diversos puntos del territorio nacional. De esta forma se encuentran más de 100 vacantes disponibles bajo el régimen CAS.

La convocatoria inició el pasado lunes 9 y tiene vigencia hasta el 19 de febrero por lo que es necesario reunir todos los requisitos hasta la fecha anunciada por el ministerio.

El anuncio del Minedu convoca a diferentes especialidades para ser parte del Año Escolar 2026 cuyos sueldos van desde los S/2,500 y hasta S/8,000 y está dirigida tanto para auxiliares, docentes, profesionales con títulos universitarios y otras posiciones que podrás conocer aquí.

Las vacantes han sido distribuidas a nivel nacional como: Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna y Tumbes.

¿Cuáles son las vacantes disponibles?

Existen vacantes orientadas a diferentes profesionales tanto enfocados en carreras como administración, educación, ciencias sociales, ciencias de la comunicación, música, matemática, entre otros. Conoce las vacantes disponibles aquí:

Auxiliares académicos - S/ 2.500

Requieren título universitario en Educación. Las plazas disponibles se encuentran en Ica, La Libertad, Lambayeque, Pasco, Piura, Tacna, Loreto, Cajamarca, Apurímac, San Martín y Huánuco.

Auxiliares de laboratorio - S/ 2.500

Requieren título universitario en Educación en biología y química, ciencia y tecnología, técnico en laboratorio o bachiller en biología, química o farmacia. Las plazas que se encuentran disponibles son en Huancavelica, Lima y Pasco.

Monitores y auxiliares de residencia - S/ 2.500

Se requiere personal con formación en Educación, Enfermería, Psicología, Trabajo Social u Obstetricia. Las vacantes disponibles en Apurímac, Cusco, Ica y La Libertad.

Bibliotecólogos - S/ 4.000

Se requiere bachiller universitario en la carera de Administración, Bibliotecología y Ciencias de la Información, Ciencias de la Comunicación, Ciencias Sociales o Educación. Hay plazas disponibles en Amazonas, Áncash, Cajamarca, Pasco y Tumbes.

Docentes de secundaria - S/ 4.500 (en estas especialidades)

Artes Visuales (Arequipa, La Libertad, Puno) Biología y Química (Arequipa) Ciencias del Deporte (Arequipa, Huánuco, La Libertad, Tumbes) Ciencias Sociales e Historia (Áncash, Apurímac, Cusco, Huancavelica, Huánuco, La Libertad, Lambayeque, San Martín, Tumbes) Comunicación y Literatura (Áncash, Cusco, Lambayeque, Lima, Madre de Dios, Pasco, Piura, Tumbes) Educación Artística (Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lima) Gestión Empresarial (Lima, Puno) Inglés (Áncash, Huancavelica, La Libertad, Lima, Loreto, Madre de Dios) Matemática y Física (Apurímac, Huancavelica, Huánuco, Junín, Puno) Música (Huancavelica, La Libertad, Puno, San Martín) Química (Arequipa, Huancavelica, San Martín, Tumbes) Tecnología (Arequipa, Huánuco, La Libertad) Coordinación de Investigación y Monografía (Cusco, Lima)

Psicólogos - S/ 4.500

Requieren título universitario en Psicología. Cuenta con plazas en Apurímac, San Martín e Ica.

Responsables de seguimiento - S/ 3.600

Requiere personal con título técnico o licenciatura en Enfermería. Hay plazas disponibles en Áncash, Lima y Huánuco.

Director/a General - S/ 8.000

Esta es la plaza con remuneración más alta de la convocatoria. Se requiere título universitario en Administración, Derecho o Educación. La plaza disponible se encuentra en Tacna.

La convocatoria del Minedu, con fecha del 9 al 19 de febrero, ofrece más de 100 plazas para el Año Escolar 2026 con grandes ofertas remunerativas de hasta S/8,000.