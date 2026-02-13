RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Mundo
Violencia en campus

Estados Unidos: Noche de Terror en Universidad de Carolina del Sur deja dos muertos tras tiroteo

Un ataque armado en el compljo Hugine Suites de la Universidad Estatal de Carolina del Sur dejó dos hombres fallecidos y otro herido. El campus permaneció cerrado por casi ocho horas.

13/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 13/02/2026

La violencia armada volvió a golpear a una institución educativa en Estados Unidos. La noche del jueves 12 de febrero, un tiroteo dentro del complejo de viviendas estudiantiles Hugine Suites dejó dos hombres muertos y uno herido en la Universidad Estadal de Carolina del Sur, ubicada en Orangeburg.

El incidente fue reportado alrededor de las 9:15 pm. De inmediato, la universidad activó sus protocolos de emergencia y ordenó el confinamiento de estudiantes y personal.

"El campus permanece cerrado mientras las fuerzas del orden patrullan las instalaciones y áreas colidantes", relató.
 

El confinamiento se extendió por casi ocho horas y fue levantado alrededor de las 5 am del viernes. Las clases programadas para ese día fueron canceladas y la universidad puso consejeros a disposición de los estudiantes para brindar apoyo emocional.

Lo que se sabe del ataque

La División de Asuntos Policiales de Carolina del Sur confirmó que un hombre murió en el lugar y otro falleció en el hospital. Una tercera victima resultó herida y fue trasladada a un centro médico, aunque no se ha detallado su estado de salud.

Las autoridades no han revelado las identidades de los afectados. Indicaron que la información oficial sobre los fallecidos será proporcionada por la Oficina del Forense del condado de Orangeburg.

El tiroteo ocurrió dentro de una habitación del complejo Hugine Suites. Kaya Mack, quien se encontraba en el campus realizando una entrega de comida, relató el momento de tensión.

"Las sirenas me sacudieron. Estábamos mirando alrededor, yo y otras personas en el campus; todos mirábamos alrededor como: '¿Qué está pasando?'", declaró.

Investigadores permanecieron en la zona mientras agentes patrullaban el campus y áreas cercanas para descartar más riesgos.

Un antecedente reciente

Este hecho ocurre poco más de cuatro meses después de otros dos tiroteos registrados el 4 de octubre durante un evento universitario. Uno de ellos, cerca del mismo complejo residencial, que dejó a una joven de 19 años como víctima mortal y a otro hombre herido.

Tras esos episodios, el presidente de la universidad, Alexander Conyers, anunció nuevas medidas de seguridad, como la instalación de cercas adicionales y más patrullajes para controlar el acceso al campus.

La Univesidad Estatal de Carolina del Sur, fundada en 1896, el la única universidad pública históricamente negra del estado y cuenta con más de 2900 estudiantes.

El nuevo ataque reabre el debate sobre la seguridad en centros educativos. Aunque se han implementado mejoras, los hechos muestran que el problema persiste. La comunidad universitaria enfrenta ahora el reto de recuperar la calma en un campus marcado por episodios de violencia recientes.

Alexander Conyers, director de la casa de estudios asegura que se creararn nuevas medidas de seguridad.
Alexander Conyers, director de la casa de estudios asegura que se creararn nuevas medidas de seguridad. (Composición Exitosa)

