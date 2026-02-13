¡Escándalo en Pronabec!: Anuncian reingienería total en el sistema de becas del Estado tras detectarse graves irregularidades

13/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El ministro Jorge Figueroa informó que se busca mejorar el impacto del programa y corregir fallas detectadas en la asignación de becas.

El Ministerio de Educación (Minedu) anunció una profunda reestructuración del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec). La medida incluye una auditoría integral y cambios en su reglamento. Pese a ello, el sector aseguró que el presupuesto para financiar 10 mil vacantes de Beca 18-2026 está garantizado y será destinado solo a los postulantes con las más altas calificaciones.



En conferencia de prensa, el ministro de Educación, Jorge Figueroa, señaló que el principar problema del programa no es la falta de recursos, sino su diseño.

"Una beca sin retorno es un gasto, mientras que una beca estratégica es una inversión", señaló.



Según explicó, la inversión pública en Pronabec supera los S/1.450 millones al año, por lo que el objetivo ahora es mejorar su impacto sin aumenbtar el presupuesto.

"Lo que hoy iniciamos es una reorientación estructural. No se necesita más presupuesto, sino mayor impacto social, mayor retorno productivo y sostenibilidad intergeracional" declaró.



Ministro Figueroa asegura que reestructuración será una inversión para los miles de beneficiados. (Composición Exitosa)

Auditoría y cambios en el reglamento

Como primera acción, el ministro informó que solicitó a la Contraloría General de la República una auditoría integral al programa. El propósito es revisar el uso de los recursos públicos y detectar posibles fallas en la asignación de becas.

Figueroa indicó que en los últimos meses se identificaron deficiencias que permitieron que algunos beneficiarios no cumplieran con el nivel académico exigido. Por ello, se buscará fortalecer los criterios de evaluación y asegurar que los recursos lleguen a estudiantes con rendimiento comprobado.

De forma paralela, el Minedu presentará ante el Consejo de Ministros una propuesta para modificar el reglamento de la ley que crea el Pronabec. Con estos cambios se busca una gestión más eficiente y reglas más claras para la selección de beneficiarios.

10 mil becas confirmadas

El ministro remarcó que el Gobierno del presidente Jerí dejará un programa ordenado y enfocado en el mérito. También precisó que no se otorgarán becas a quienes no cumplan con la suficiencia académica requerida.

Asimismo, confirmó que el presupuesto ya asignado permitirá financiar las primeras 10 mil becas de Beca 18-2026. Estas vacantes serán entregadas estrictamente a los estudiantes que obtengan los mejores puntajes, según los nuevos lineamientos.

La decisión marca un punto de cambio en uno de los programas sociales más importantes del sector Educación. Si bien la auditoría puede revelar errores del pasado, el anuncio busca enviar un mensaje claro sobre el uso responsable del dinero público. El reto ahora será lograr que la reforma no solo ordene cifras, sino que garantice oportunidades reales para jóvenes talentosos de todo el país.