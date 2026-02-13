Argentina archiva denuncia por abuso sexual contra exjugadores de Alianza Lima: Pasará a la justicia uruguaya

13/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La denuncia por violencia sexual contra los exjugadores de Alianza Lima —Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña— fue recientemente emitida a la Justicia uruguaya, luego de que la causa iniciada en Argentina quedara archivada por razones de competencia territorial.

Según el fallo judicial, los hechos denunciados ocurrieron en la madrugada del 19 de enero en el hotel Hyatt de Montevideo, donde el plantel de Alianza Lima se encontraba en pretemporada.

La víctima, una joven argentina, relató que fue agredida sexualmente por uno de los futbolistas concentrados en las instalaciones, y sospecha que su bebida fue adulterada para facilitar el acto en cuestión. Tras el presunto ataque, regresó a Buenos Aires, donde recibió atención médica y presentó la denuncia.

La Fiscalía argentina avanzó con medidas probatorias para evitar pérdida de evidencia, incluyendo la confiscación del teléfono móvil de la amiga que acompañaba a la víctima, quien habría mantenido comunicación constante con Zambrano y usaba una tarjeta a su nombre. Las pruebas de ADN tomadas en las prendas de la denunciante también fueron remitidas a Uruguay.

Es así que ahora, la Justicia uruguaya deberá analizar las evidencias y continuar con la investigación, en un proceso que podría extenderse en los próximos meses, con mayores revelaciones que podrían revelar más pormenores de lo ocurrido en el hotel.

Impacto en Alianza Lima

El caso generó una inmediata reacción en el club blanquiazul. El pasado 11 de febrero, Alianza Lima anunció mediante un comunicado oficial la separación definitiva de Carlos Zambrano, completando así la salida de los tres jugadores involucrados en la denuncia.

Zambrano, quien había sido parte del plantel desde 2023, se suma a Trauco y Peña, quienes ya habían sido apartados previamente. Con esta decisión, el club busca marcar distancia institucional frente a un caso que ha generado fuerte repercusión mediática y cuestionamientos sobre la conducta de sus futbolistas.

La remisión de la causa a Uruguay marca un nuevo capítulo en el proceso judicial, que ahora dependerá de la justicia de ese país. Mientras tanto, Alianza Lima intenta cerrar filas y proteger su imagen institucional con la desvinculación de los jugadores.

El caso refleja cómo las denuncias de violencia sexual en el ámbito deportivo trascienden fronteras y obligan a las instituciones a tomar medidas rápidas para preservar su credibilidad, en paralelo a las investigaciones judiciales que buscan esclarecer los hechos.