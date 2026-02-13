Bebé de cuatro meses sobrevive luego de extirparle un tumor que comprometía el 50 % de su hígado

13/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Alena es una bebé que, con apenas cuatro meses de nacida, enfrentó una prueba inesperada al convertirse en parte de las cifras del cáncer infantil en el país. Hoy, a pocos meses de cumplir su primer año, es un ejemplo de esperanza y fortaleza luego que una junta médica decidió su intervención quirúrgica y fue sometida a una exitosa cirugía en el Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN), en la que se le extirpó el 50 % de su hígado para salvar su vida, caso que se suma a los 97 tumores sólidos intervenidos quirúrgicamente por la institución durante el 2025.

Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer Infantil

El diagnóstico de cáncer de hígado llegó tras meses de incertidumbre. Y es que, la pequeña a los dos meses, procedente del distrito de Puente Piedra, en Lima, mostraba una notoria hinchazón abdominal que alertó a su madre. Luego de recorrer varios centros de salud y hasta clínicas sin respuestas claras, una ecografía finalmente reveló la presencia del tumor en el hígado. Por ello, acudió al INSN, ubicado en Breña, donde se confirmó el diagnóstico. Se trataba de un hepatoblastoma grado II, que es un tipo de cáncer maligno del hígado.

En la delicada operación quirúrgica denominada hepatectomía lograron extirpar el tumor alojado en la parte derecha del hígado, y que ponía en riesgo la pequeña vida de Alena. De no ser tratado a tiempo el sobrecrecimiento del tejido maligno hubiera comprometido todo el órgano en su totalidad o recurrir, en un futuro, a un trasplante.

El doctor José Tapia Yanapa, médico asistencial del Servicio de Cirugía General del INSN Breña, y quien lideró este equipo detalló que, el tumor de hígado poco frecuente en bebés. "Se trató de una cirugía donde se le retiró el 50% del lado derecho del hígado. El objetivo fue extirpar, preservando la mayor cantidad posible de tejido sano para el correcto funcionamiento del órgano", dijo el cirujano pediatra.

De parte del INSN, se procedió con un trabajo multidisciplinario, donde participaron varios especialistas entre ellos: oncólogo pediatra, cirujano general, anestesiólogo, además de personal de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), Hematología y Genética, entre otros. Además, enfermeras y técnicos.

Del diagnóstico a la esperanza

Elva Ramos Alcántara aún recuerda el momento en que escuchó el diagnóstico impensable para cualquier madre: cáncer. Su hija Alena, de apenas cuatro meses, pasó de ser una bebé tranquila a llorar de dolor; aunque inicialmente le hablaron de gases, la aparición de un bulto en el abdomen la llevó a recorrer centros de salud y clínicas desde Puente Piedra hasta Comas, hasta llegar al INSN Breña, donde se confirmó un tumor en el hígado.

El 24 de septiembre, Alena fue sometida a una cirugía de alta complejidad que se prolongó por ocho horas. Tras una espera marcada por la fe y la incertidumbre, Elva recibió la noticia que le devolvió la calma: la intervención fue exitosa. La bebé permaneció luego en la UCI Postquirúrgica Oncológica, donde inició una recuperación favorable, moviendo manos y pies a los pocos días después de la operación.

Posteriormente, Alena recibió cuatro quimioterapias intravenosas en el Hospital Dos de Mayo, como parte de la estrategia interinstitucional de atención en salud a la población pediátrica.

Durante el 2025, el INSN registró 97 casos operados en la institución, según el consolidado anual por especialidades. En este periodo, Neurocirugía reportó 60 intervenciones, Cirugía General (12), Urología (10), Cabeza y Cuello (8), Traumatología (4) y Ginecología (3), cifras que evidencian la alta demanda de atención quirúrgica especializada y la capacidad resolutiva del centro pediátrico.