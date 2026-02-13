¡Hasta 9 horas SIN LUZ! Anuncian corte del servicio eléctrico el 15 de febrero: ¿Tu zona se verá afectada?

13/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Descubre qué zonas del país se verán afectadas con los cortes de luz programados para este domingo 15 de febrero, de acuerdo a los reportes anunciados por la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (SEAL) e Hidrandina.

Motivo del corte de luz el domingo

A través de un comunicado en sus redes sociales, la Seal y la empresa responsable de la distribución eléctrica en el norte del país, Hidrandina, dieron a conocer los horarios de la interrupción temporal de su servicio para este domingo.

De acuerdo al reporte, ejecutarán trabajos de mantenimiento preventivo en la línea de transmisión orientados a fortalecer la confiabilidad y continuidad del sistema eléctrico en Arequipa y La Libertad.

En ese marco, aconsejaron a sus clientes desenchufar sus equipos electrónicos para prevenir daños y no planificar actividades que dependan de la electricidad, ya que el suministro podría interrumpirse en cualquier instante.

¿En qué distritos será el corte el 15 de febrero?

Seal anunció que interrumpirá el servicio de energía eléctrica este domingo 15 de febrero en las siguientes zonas:

Urbanizaciones del distrito de Cayma: 1 de Junio Zona A, 1 de Junio Zona B, 11 de Mayo, Aa.Vv. Chachani I, Aa.Vv. Jorge Chávez, Acequia Alta, Alto Cayma III Dean Valdivia, Av. Granjeros 28 de Julio, Bosque de Ghetzemani, Charcani Chapi Chico, Ciudad de los Pioneros, Dean Valdivia Sector 2-3-4-5-6-8-9-13, Don Francisco, El Nazareno zona A, El Nazareno Zona B, Embajada de Japón Zona A-B-C Mujeres con Esperanza, Francisco Bolognesi, Fundo Cabrerías, José Abelardo Quiñones II Etapa, José Olaya, Juan Velasco Alvarado, La Tomilla Zona C, Mariano Melgar, Micaela Bastidas, Rafael Belaúnde Diez Canseco zona A-B-C. San Miguel, Santa Rosa de Lima, Señor de los Milagros, Sol de Los Andes, Sol de Oro zona B, Upis 19 de Enero, Villa El Mirador, Virgen de Chapi Zona A.

1 de Junio Zona A, 1 de Junio Zona B, 11 de Mayo, Aa.Vv. Chachani I, Aa.Vv. Jorge Chávez, Acequia Alta, Alto Cayma III Dean Valdivia, Av. Granjeros 28 de Julio, Bosque de Ghetzemani, Charcani Chapi Chico, Ciudad de los Pioneros, Dean Valdivia Sector 2-3-4-5-6-8-9-13, Don Francisco, El Nazareno zona A, El Nazareno Zona B, Embajada de Japón Zona A-B-C Mujeres con Esperanza, Francisco Bolognesi, Fundo Cabrerías, José Abelardo Quiñones II Etapa, José Olaya, Juan Velasco Alvarado, La Tomilla Zona C, Mariano Melgar, Micaela Bastidas, Rafael Belaúnde Diez Canseco zona A-B-C. San Miguel, Santa Rosa de Lima, Señor de los Milagros, Sol de Los Andes, Sol de Oro zona B, Upis 19 de Enero, Villa El Mirador, Virgen de Chapi Zona A. Urbanizaciones del distrito de Cerro Colorado: A.H. Cupa José María Arguedas, A.H. Pedro P Días, APVM Flora Tristán, A.V. Los Ángeles del Sur zona A, A.V.I.S. Aldo Moro, A.V.T. Los Ángeles del Sur Zona B, Alipio Ponce Vásquez, Amazonas Zona A-B. Andrés Avelino Cáceres, Asociación Los Pirotécnicos, Augusto Chávez Bedoya, Carlos Bacaflor, Francisco García Calderón Sector 1-3-4, Goyeneche, Guillermo Mercado, Hernán Bedoya Forga, Hernán Bedoya Forga II, Javier de Luna Pizarro, La Fortaleza Chachani, La Tierra Prometida El Edén, La Tierra Prometida Las Mercedes.

A.H. Cupa José María Arguedas, A.H. Pedro P Días, APVM Flora Tristán, A.V. Los Ángeles del Sur zona A, A.V.I.S. Aldo Moro, A.V.T. Los Ángeles del Sur Zona B, Alipio Ponce Vásquez, Amazonas Zona A-B. Andrés Avelino Cáceres, Asociación Los Pirotécnicos, Augusto Chávez Bedoya, Carlos Bacaflor, Francisco García Calderón Sector 1-3-4, Goyeneche, Guillermo Mercado, Hernán Bedoya Forga, Hernán Bedoya Forga II, Javier de Luna Pizarro, La Fortaleza Chachani, La Tierra Prometida El Edén, La Tierra Prometida Las Mercedes. Hora de la interrupción: Desde las 6:30 a.m. a 2:30 p.m.

Sin luz en La Libertad

Por su parte, Hidrandina anunció que el corte de luz en La Libertad se dará de la siguiente manera este fin de semana:

Víctor Larco Herrera desde las 8:00 a.m. a 5:00 p.m. en: Urbanización La Encalada. Avenida Panamericana Norte, Avenida Primavera y C. Real, Manucci Motors, Transportes DAG, Bungalow O´Rei Suites, Transportes SAC .

Así que si estás pensando en trabajar o usar algún electrodoméstico este domingo 15 de febrero, lo ideal es que antes identifiques si tu zona se verá afectada con el corte programado del servicio.