¿Viajas por San Valentín? Senamhi advierte lluvias de hasta FUERTE INTENSIDAD hasta el 16 de febrero: Revisa si tu región está bajo alerta

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió la ocurrencia de lluvias de hasta fuerte intensidad (nieve, granizo, aguanieve y lluvia) en 20 regiones del Perú para las próximas 71 horas. A continuación, te contamos los detalles en la presente nota para que puedas tomar las precauciones del caso si es que estar por viajar a las regiones en alerta por el fin de semana de San Valentín.

¿Dónde se registrarán las lluvias?

De acuerdo con su Aviso Meteorológico N.º 047, se esperan las precipitaciones de nivel "alerta naranja" desde la medianoche del sábado 14 hasta 11:59 p. m. del lunes 16 de febrero en las algunas provincias de las regiones de: Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín y Tacna.

En ese sentido, se espera la ocurrencia de granizo en zonas por encima de los 2 800 m s. n. m. y nevadas en localidades sobre los 3 800 m s. n. m. de la sierra centro y sierra sur. Estas precipitaciones estarán acompañadas por descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 35 km/h. Además, se esperan lluvias localizadas de ligera intensidad en la costa.

De esta manera, para el sábado 14 de febrero se esperan acumulados de lluvia entre 16 y 32 mm/día en la sierra norte, entre 10 y 25 mm/día en la sierra centro y valores entre 10 y 27 mm/día en la sierra sur. Para el domingo 15 de febrero se estiman acumulados entre 15 y 35 mm/día para la sierra norte, entre 10 y 23 mm/día en la sierra centro y valores entre 10 y 29 mm/día en la sierra sur.

Asimismo, el lunes 16 de febrero registrarían acumulados de lluvia entre 15 y 35 mm/día en la sierra norte, entre 10 y 23 mm/día en la sierra centro y valores entre 10 y 25 mm/día en la sierra sur.

INDECI recomienda medidas de preparación

Frente a esta situación, el INDECI exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Del mismo modo, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana, usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones implicadas en el presente aviso.

Finalmente, también recomiendan a la población de las ciudades en alerta a ser prudentes si realizan actividades al aire libre, puesto que, podrían generarles riesgos por el mal tiempo. Además, de reforzar los techos y las ventanas; asimismo, informar sobre postes y árboles inclinados en la vía pública a sus respectivas autoridades.