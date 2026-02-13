Fernando Rospigliosi convoca a Pleno Extraordinario para debatir censura contra José Jerí

13/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, oficializó este viernes la convocatoria a un Pleno Extraordinario para debatir las mociones de censura contra el mandatario interino José Jerí.

La decisión se formalizó tras la recepción del informe de la Oficialía Mayor, programando la sesión para el próximo martes 17 de febrero de 2026, a las 10:00 a.m., en el Auditorio del edificio José Faustino Sánchez Carrión, debido a que el hemiciclo principal se encuentra en refacciones por la próxima instalación del sistema bicameral.

La convocatoria se da luego de días de controversia, en los que Rospigliosi había declarado que solo 29 firmas habían sido reconocidas por el sistema del RENIEC. Sin embargo, el nuevo informe habilita ahora el debate parlamentario sobre la continuidad de Jerí.

Asimismo, se sustenta en el informe que ya se han validado 79 firmas digitales de congresistas, superando el mínimo requerido de 78 rúbricas para convocar a la sesión extraordinaria. Con ello, se despeja la controversia generadas hace poco.

Momentos antes de darse a conocer la convocatoria oficial, la bancada de Renovación Popular señalaba ya que personal técnico del Congreso habría contabilizado las firmas válidas necesarias para llamar al Pleno, exigiendo a su vez que Rospigliosi se pronuncie a la brevedad.

Con ello se daría a entender que los congresistas cuyas firmas figuraban como inválidas, habrían corregido su error tal y como lo solicitó el presidente de la Mesa Directiva horas atrás; aunque, hasta el cierre de esta nota, no se ha precisado qué es lo que exactamente ocasionó este gran número de invalidación de firmas para la convocatoria.

Agenda del Pleno

La sesión extraordinaria tendrá como punto central el debate de siete mociones de censura contra Jerí, presentadas por distintas bancadas. Los argumentos giran en torno a la "inconducta funcional" del presidente encargado, especialmente por sus reuniones extraoficiales con empresarios chinos, conocidas mediáticamente como el caso "Chifagate".

Agenda del día 17 de febrero.

La convocatoria marca un momento decisivo en la crisis política. El Congreso, que había quedado dividido entre quienes exigían el debate y quienes cuestionaban la validez de las firmas, ahora deberá pronunciarse formalmente sobre la continuidad de Jerí en el cargo.

El hecho de que se acumulen siete mociones de censura refleja la magnitud del descontento parlamentario y anticipa un debate intenso. El desenlace dependerá de la correlación de fuerzas en el Pleno, pero la sesión ya se perfila como un hito en la coyuntura política, a pocas semanas de las elecciones generales de 2026.