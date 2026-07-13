Mundial 2026: Fechas, Horario y canales para ver EN VIVO la SEMIFINAL de la Copa del Mundo

13/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La Copa del Mundo 2026 está a solo dos partidos de conocer a los equipos que disputarán el título. Luego de unos emocionantes cuartos de final, Francia, España, Inglaterra y Argentina aseguraron su clasificación a las semifinales, instancia que promete grandes duelos entre algunas de las selecciones más fuertes del campeonato.

Los encuentros se disputarán el 14 y 15 de julio y enfrentarán a cuatro equipos que llegan con argumentos suficientes para soñar con levantar el trofeo el próximo 19 de julio. Además del atractivo deportivo, los aficionados ya pueden organizarse para seguir ambos compromisos a través de televisión y plataformas de streaming.

Clasificados a semifinales del Mundial 2026

Estas son todas las selecciones clasificadas a las semifinales del Mundial.

Francia

España

Inglaterra

Argentina

Los favoritos buscan el boleto a la final

Francia llega a esta instancia luego de eliminar a Marruecos y buscará regresar a una nueva final mundialista gracias a una plantilla equilibrada y con figuras de primer nivel. España, por su parte, dejó en el camino a Bélgica y mantiene la ilusión de volver a conquistar el campeonato con un equipo que ha destacado por su buen juego colectivo.

En la otra llave, Inglaterra clasificó tras vencer a Noruega, mientras que Argentina aseguró su pase después de imponerse a Suiza. El conjunto albiceleste intentará alcanzar una nueva final mundialista y mantener viva la ilusión de conquistar otro título, mientras que los ingleses buscarán romper una larga sequía en la máxima cita del fútbol.

The Semi-finals are set 👀#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 12, 2026

Fechas, horarios y dónde ver las semifinales

Martes 14 de julio

España vs Francia

Miércoles 15 de julio

Inglaterra vs Argentina

La primera semifinal se jugará el martes 14 de julio entre Francia y España. Al día siguiente, el miércoles 15 de julio, será el turno de Inglaterra y Argentina, Ambos encuentros comenzarán a las 2:00 p. m. (hora peruana) en sus respectivas fechas y podrán verse a través de DSports, DGO y Disney+. Además, ambos encuentros serán emitidos por América Televisión y América TVGO.

En caso de que no puedas acceder a alguno de estos canales, a través de la plataforma de streaming Paramount+ se podrán ver los duelos. Además, La República Deportes ofrecerá el minuto a minuto con la previa y todas las incidencias.

Con cuatro selecciones de gran tradición y planteles repletos de talento, las semifinales prometen emociones de principio a fin. Los ganadores avanzarán a la gran final del 19 de julio, mientras que los perdedores disputarán el partido por el tercer lugar, cerrando así una de las ediciones más competitivas de la Copa del Mundo.