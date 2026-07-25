Laura Bozzo y su desgarrador mensaje tras la muerte de un ser querido: "Te voy a extrañar"

25/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Laura Bozzo atraviesa un momento de profundo dolor tras la muerte de un ser querido que fue pieza importante en su carrera televisiva. Se trata de 'Huaycoloro', su recordado excamarógrafo, a quien despidió con un desgarrador mensaje que tocó el corazón de sus seguidores.

Laura Bozzo anuncia muerte de un ser querido

Laura Bozzo sorprendió a sus seguidores al comunicar, a través de su cuenta de Instagram, el fallecimiento de Aparicio Napan Chumpitaz, más conocido en la televisión peruana como 'Huaycoloro'.

El excamarógrafo se hizo popular durante los años en los que trabajó junto a la conductora en el recordado programa Laura en América.

La presentadora, quien actualmente reside en México, dejó en claro que la relación que mantuvo con Napan Chumpitaz fue mucho más allá de los estudios de televisión. Según expresó, ambos compartieron muchos años de trabajo, experiencias y momentos que terminaron convirtiéndolos prácticamente en familia.

Con el corazón roto, Laura publicó un mensaje acompañado de un video que recordaba uno de sus encuentros más emotivos. "Descansa en paz, mi adorado. Tantos recuerdos, años juntos trabajando. Somos familia, te voy a extrañar muchísimo. Siempre en mi corazón. Gracias por tanto, besos hasta el cielo", escribió.

Como era de esperarse, la emotiva publicación de Laura Bozzo generó una ola de reacciones y mensajes de apoyo por parte de sus seguidores.

Laura Bozzo y su reencuentro con 'Huaycoloro'

El video elegido por Laura Bozzo correspondía al reencuentro que ambos protagonizaron en 2016, cuando la presentadora regresó al Perú y visitó el programa Amor, amor, amor. En aquella ocasión, la conductora se mostró visiblemente emocionada al volver a ver a 'Huaycoloro' después de varios años.

Apenas lo tuvo frente a ella, Laura corrió a abrazarlo y no pudo evitar derramar lágrimas. El excamarógrafo respondió con el mismo cariño, protagonizando una escena que rápidamente conmovió a los conductores del espacio y a los televidentes.

Ese encuentro quedó grabado como uno de los momentos más recordados de la televisión de espectáculos. No era para menos, pues reflejaba la complicidad y el afecto que ambos habían construido desde los tiempos de Laura en América.

'Huaycoloro' no solo se encargaba de las cámaras, sino que también terminó ganándose un lugar frente a ellas. Sus ocurrencias, su carisma y la naturalidad con la que participaba en algunas secuencias lo convirtieron en un personaje muy querido por el público.

Así, Laura Bozzo despidió a Aparicio Napan Chumpitaz, 'Huaycoloro', con un desgarrador mensaje tras la muerte de quien consideraba un ser querido y parte de su familia.