Lamine Yamal y la grave denuncia de su novia Inés García que encendió las alarmas

25/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Lamine Yamal volvió a quedar en el centro de la conversación, pero esta vez por la grave denuncia de su novia, Inés García. Tras varios días de comentarios y rumores relacionados con las celebraciones de España, la creadora de contenido reveló que alguien había suplantado su identidad para publicar un comunicado que ella jamás escribió.

Inés García ganó popularidad durante el Mundial

Antes de que su relación con Lamine Yamal se hiciera pública, Inés García ya tenía una carrera encaminada como influencer y creadora de contenido.

La joven española compartía publicaciones relacionadas con moda, belleza y estilo de vida, además de colaborar con diferentes marcas de cosmética, tecnología y prendas de vestir.

Sin embargo, su exposición mediática dio un giro considerable en mayo de 2026, cuando confirmó su romance con el futbolista Lamine Yamal.

Desde entonces, cada aparición de la pareja comenzó a despertar curiosidad entre los seguidores, especialmente durante el Mundial 2026 disputado en Estados Unidos.

Inés acompañó al jugador en diferentes partidos de la selección española y compartió videos desde los estadios. Entre sus contenidos más comentados estuvieron los populares "Get Ready With Me" o GRWM, en los que mostraba cómo se preparaba antes de asistir a los encuentros.

Luego de que España conquistara el Mundial 2026, la atención sobre Lamine Yamal y su entorno aumentó todavía más. Las imágenes de los festejos del futbolista junto a sus familiares generaron comparaciones en redes, pues algunos cuestionaron la aparente falta de efusividad del jugador al celebrar con Inés.

Inés García denuncia comunicado falso

En medio de esos comentarios, una cuenta verificada en X, plataforma anteriormente conocida como Twitter, difundió un extenso comunicado atribuido a Inés García. El mensaje supuestamente respondía a las críticas que estaba recibiendo la pareja después de los festejos por el campeonato mundial.

La publicación comenzó a circular rápidamente y muchos usuarios asumieron que había sido escrita por la propia influencer. Sin embargo, el asunto dio un giro inesperado cuando Inés y su representante negaron cualquier relación con el texto.

La joven explicó que no tiene una cuenta oficial en X y denunció que una persona había utilizado un perfil verificado para hacerse pasar por ella. De esta manera, dejó claro que no redactó ni autorizó el comunicado que se viralizó en internet.

A través de una historia publicada en Instagram, Inés precisó cuáles son las únicas plataformas en las que mantiene presencia oficial. "Mis únicas cuentas oficiales son en Instagram y TikTok, el resto es falso. Así como toda información que publican cuentas que no son mías. Ya dije que no tenía Twitter", escribió.

Finalmente, la grave denuncia de Inés García, novia de Lamine Yamal, estuvo relacionada con una suplantación de identidad en X. La influencer confirmó que el comunicado viral era falso y reiteró que sus únicas redes sociales oficiales son Instagram y TikTok.