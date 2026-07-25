Tacna: Triple choque en la Panamericana Sur dejó al menos cinco personas fallecidas y varios heridos

25/07/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Una nueva tragedia enluta las carreteras del sur del país. Luego de que un bus interprovincial de la empresa Copacabana colisionara con un bus de transporte interurbano que cubría la ruta hacia Sama y un camión de carga liviana, alrededor de las 5:30 de la mañana en la región Tacna.

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 1292+700 de la carretera Panamericana, en la curva de ingreso al sector Campo de la Alianza.

Hasta el momento se reportan cinco fallecidos y 12 heridos. Los heridos fueron trasladados de emergencia al Hospital Hipólito Unánue de Tacna, aunque no se descarta que el número de víctimas aumente conforme avancen las labores de rescate y evaluación médica.

El bus de la empresa Copacabana había partido desde Puno con dirección a Tacna, mientras que el vehículo que cubría la ruta hacia Sama había salido minutos antes del terminal Bolognesi.

Testigos apuntan a una maniobra de adelantamiento

Las primeras versiones recogidas en el lugar indican que el accidente se habría originado cuando el bus interprovincial intentó adelantar al camión que circulaba por la vía. Durante esta maniobra habría invadido el carril contrario, impactando violentamente contra el bus que se dirigía hacia Sama.

Producto del fuerte impacto, ambas unidades quedaron severamente dañadas, mientras que equipos de emergencia acudieron para rescatar a los pasajeros atrapados y brindar atención a los sobrevivientes.

Entre los lesionados figuran adultos, jóvenes y menores de edad, quienes fueron derivados al principal hospital de la región para recibir atención especializada. Asimismo, de manera preliminar, se informó que entre las víctimas mortales habría una menor de 12 años, dato que aún se encuentra en proceso de confirmación por las autoridades.

Hasta el momento los heridos reportados son: Margot Mondalgo Raimundo, de 40 años, Leidy Curo Condori, de 21 años, Damary Celeste Sonco, de 13 años, Faustino Chambe Cañasaca, Irene Inca Coña Machaca, de 52 años, Irene Ticón Álvarez, de 52 años, Ivana Camila Maquera, de 7 años, Jorge Tapia Ramos, de 52 años, Alex Joni Choquequispe, de 40 años, Ángeles Ramos, de 20 años, James Vázquez y Giovanna Sonco. Cabe indicar que entre los fallecidos se ha reportado a una menor de 12 años, esto todavía por confirmar.

trriple choque en Tacna

Fiscalía inició las investigaciones

Tras el accidente, representantes del Ministerio Público llegaron al lugar para iniciar las diligencias correspondientes. La Fiscalía asumió las investigaciones con el objetivo de establecer las responsabilidades del caso y ordenar el levantamiento de los cuerpos.

Las autoridades también deberán determinar si existieron factores como exceso de velocidad, invasión de carril, fallas mecánicas o condiciones de la vía que hayan contribuido al accidente.

Las investigaciones de la Fiscalía serán determinantes para esclarecer las causas del choque y establecer las responsabilidades, mientras las familias de las víctimas esperan respuestas tras una de las tragedias más graves registradas recientemente en la región Tacna.