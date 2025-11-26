Rutas de Lima dejaría de operar sus concesiones desde el 2 de diciembre por falta de ingresos

26/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La empresa Rutas de Lima anunció este miércoles 26 de noviembre que, desde el 2 de diciembre podría dejar de operar sus concesiones ante la falta de ingresos a consecuencia de haber dejado de recaudar en los peajes ubicados en Punta Negra y Villa El Salvador.

A través de un comunicado oficial, la compañía recordó que se encuentra inoperativa de adquirir fondos desde el último 5 de noviembre, en cumplimiento del fallo del Juzgado Investigación Preparatoria de Pachacámac, que dispuso la suspensión del cobro de dicho servicio en las garitas de los mencionados distritos de Lima sur.

Comunicado

Consecuencias que podrían generarse

Según la compañía, esta situación ya había sido advertida el 11 de noviembre, señalando que, por falta de falta de ingresos y ante la posibilidad de que sus cajas se agoten, se habían puesto como máximo hasta tres semanas para continuar con las operaciones y mantenimiento de sus concesiones, fecha que está prevista a cumplirse el próximo 2 de diciembre.

En ese sentido, Rutas de Lima aclara en su misiva que "no está abandonando la operación", pero sin recursos no podrían sostenerla por más tiempo, puesto que, les demanda un presupuesto mensual de S/ 25 millones, distribuidos en sus más de 600 empleados.

La empresa recuerda, que sus actividades consisten en el recojo mensual de alrededor de 2 000 toneladas de basura y desmonte, el mantenimiento del pavimento (está actualmente en curso), el servicio de atención de emergencias viales, el del Centro de Control de Operaciones y la operación del Centro de Control del Túnel Benavides, asi como el mantenimiento de las barreras de seguridad, la operación de semáforos en la vía Panamericana Norte, la implementación del Plan Verano en la Panamericana Sur, el riego y mantenimiento de áreas verdes, entre otras acciones orientadas a la seguridad y mantenimiento vial.

Insisten con el traspaso a la MML

La empresa ratificó su postura en "traspasar ordenadamente" de sus concesiones a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), a fin de salvaguardar la "seguridad vial" y el "buen servicio" hacia los usuarios. No obstante, acusan de que la entidad municipal no está predispuesta a acceder a su pedido.

"Sin embargo, pese a que ha convocado reiteradamente a la MML a reuniones con este fin, hasta ahora no se concreta alguna reunión técnica por la falta de respuesta de la MML. La MML no parece entender la gravedad y complejidad del tema, y los riesgos y molestias que generaría un traspaso sin las coordinaciones previas indispensables", manifiesta la empresa.

En esa línea, mantienen su posición en convocar al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para lograr dicha transferencia de la concesión, intercediendo con la MML.

La empresa Rutas de Lima ratifica que, ante la falta de recursos, no le queda otra opción que de dejar de administrar sus concesiones a inicios de la temporada de verano 2026.