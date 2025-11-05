RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Ratifican resolución

Rutas de Lima: Poder Judicial ordena suspender el cobro de los peajes de Villa El Salvador y Punta Negra

El Juzgado Investigación Preparatoria de Pachacámac ordenó a Rutas de Lima suspender el cobro de los peajes ubicados en Villa El Salvador y Punta Negra.

05/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 05/11/2025

El Juzgado Investigación Preparatoria de Pachacámac ordenó la suspensión inmediata del cobro de los peajes administrados por Rutas de Lima, ubicados en los distritos de Villa El Salvador y Punta Negra

A través de la resolución de fecha 4 de noviembre del presente, a cargo de la jueza Patricia Romero Medina, el Poder Judicial (PJ) resolvió el escrito formulado por Hugo Monteverde Cerruti, alcalde del distrito de Santa María del Mar, quien solicitó la aplicación del fallo, luego de que la concesionaria volviera a cobrar el servicio desde el último domingo 2 de noviembre, tras presentar su apelación por considerar "un abuso" lo dispuesto por la Sala.

(Noticia en desarrollo...)

