Rutas de Lima: Poder Judicial ordena suspender el cobro de los peajes de Villa El Salvador y Punta Negra

05/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Juzgado Investigación Preparatoria de Pachacámac ordenó la suspensión inmediata del cobro de los peajes administrados por Rutas de Lima, ubicados en los distritos de Villa El Salvador y Punta Negra.

A través de la resolución de fecha 4 de noviembre del presente, a cargo de la jueza Patricia Romero Medina, el Poder Judicial (PJ) resolvió el escrito formulado por Hugo Monteverde Cerruti, alcalde del distrito de Santa María del Mar, quien solicitó la aplicación del fallo, luego de que la concesionaria volviera a cobrar el servicio desde el último domingo 2 de noviembre, tras presentar su apelación por considerar "un abuso" lo dispuesto por la Sala.

(Noticia en desarrollo...)