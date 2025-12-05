Congreso aprueba otorgar al Gobierno facultades para legislar en seguridad ciudadana por 60 días

05/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

En su sesión plenaria del jueves 4 de diciembre, el Congreso de la República aprobó, en primera votación, con 69 votos a favor, 31 en contra y tres abstenciones, darle facultades legislativas al Gobierno en materia de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad organizada, crecimiento económico responsable y fortalecimiento institucional, por un período de 60 días.

Como se recuerda, el último 24 de noviembre, el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda, sustentó el pedido del Poder Ejecutivo ante la Comisión de Constitución del Parlamento, dicho grupo de trabajo aprobó el dictamen en su sesión del 1 de diciembre, quedando listo para verse en el Pleno.

Lo aprobado en el Congreso

Durante su intervención, el titular de la Comisión, Arturo Alegría (Fuerza Popular), destacó que se aprobaron 49 de las 58 solicitudes y submaterias formuladas por el Poder Ejecutivo, lo que representa el 84 % del total del pedido abordado.

Con referente a la facultad en materia de seguridad ciudadana, expresó que fueron respaldadas 23 de las 26 submaterias solicitadas, priorizando aquellas que permiten combatir la delincuencia y el crimen organizado, especialmente en los delitos de sicariato y extorsión, fortalecer el control de armas de fuego, cerrar brechas en migraciones y fronteras; y mejorar los mecanismos de protección ciudadana.

Del mismo modo, fueron aprobadas 18 de las 24 facultades solicitadas en materia de crecimiento económico, destinadas a mejorar la recaudación y la reducción de la evasión tributaria, la lucha contra la subvaluación y el contrabando; así como, el fortalecimiento del marco penal tributario; optimizar el sistema de APP y proyectos activos; promocionar la inversión privada responsable y medidas para asegurar un crecimiento sostenible.

Asimismo, en materia de fortalecimiento institucional, fueron aprobadas las ocho materias y submaterias planteadas, entre las que destaca la modificatoria del literal 5-A.1 del artículo 5-A de la Ley 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, a fin de promover y mejorar la innovación pública en el marco de las finalidades del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, con el objetivo de fortalecer la atención de las necesidades de las personas en el territorio.

¿Qué plantea el Gobierno para fortalecer las seguridad ciudadana?

De acuerdo con lo formulado en el texto sustitutorio aprobado, destaca la creación del Subsistema Especializado contra la Extorsión y sus Delitos Conexos (SEEDC) para enfrentar las extorsiones, sicariatos, secuestros y otras modalidades vinculadas a organizaciones criminales.

Del mismo modo, se penaliza la revelación de información reservada en el marco de investigaciones penales y actuaciones policiales; así como establecer un supuesto especifico de inhabilitación aplicable en caso de condena por dicho delito, "garantizando el derecho fundamental a la libertad de información, la libertad de prensa y el secreto profesional", aunque la figura atentaría a la libertad de prensa en el Perú.

Del mismo modo, modificar la Ley 27891, Ley del Refugiado, respecto del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, el archivamiento de casos y sanciones, asi como el registro de datos personales y captura biométrica obligatoria de los solicitantes de refugio en el Registro de Información Migratoria (RIM), a fin de fortalecer las atribuciones del Ministerio de Relaciones Exteriores y evitar el uso indebido de la figura de refugiado por parte de personas extranjeras en situación irregular en el país.

Tras su aprobación por parte del Congreso, ahora le toca al Gobierno poner en marcha las facultadas aprobadas para la mejora de la calidad de vida de todos los peruanos.