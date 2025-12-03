Rutas de Lima dejará de operar desde HOY: Túnel Benavides sería clausurado si MML no acepta traspaso de concesión

03/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Rutas de Lima (RDL) advirtió que este 3 de diciembre a las 11:59 p.m. dejará de operar las vías concesionadas "por las razones que ha venido compartiendo a la ciudadanía", por ello, reitera en su llamado a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) para efectuar el traspaso de la concesión.

RDL dejará de operar este 3 de diciembre

En su más reciente comunicado, RDL advierte que este miércoles 3 de diciembre "dejará de operar la concesión por verse imposibilitada para seguir haciéndolo".

Ello, a pesar de llevar diversas reuniones de coordinación técnica con funcionarios de la MML. Sin embargo, en las reuniones efectuadas desde el 1 de diciembre no se han dado "coordinaciones concretas" vinculadas a la transferencia de estas vías.

"Rutas de Lima reitera que, por las razones que ha venido compartiendo a la ciudadanía en los últimos días, el día de hoy a las 11:59 pm, dejará de operar la concesión por verse imposibilitada para seguir haciéndolo", precisa.

Desde fines de noviembre, la concesionaria RDL anunció que dejaría de operar en las vías concesionadas. Por tal motivo, propuso efectuar "una transferencia ordenada y pacífica de la concesión".

De todas las convocatorias realizadas, "la MML aún no responde a nuestra convocatoria" para ejecutar el traspaso. Según precisa la empresa concesionaria su "principal objetivo es velar por la seguridad de los usuarios de las vías concesionadas".

Túnel de Benavides podría ser clausurado

En el comunicado, RDL advierte la especial situación del túnel Benavides, ubicado en el kilómetro 7+600 de la Panamericana Sur en el distrito de Santiago de Surco.

Según explica la concesionaria, esta infraestructura necesita de una operación de equipos tecnológicos para mantenerse

activos en todo momento y así evitar riesgos a los usuarios.

"En caso la MML no acuda al traspaso de la operación del Centro de Control en las próximas horas, RDL se verá forzada a clausurar el acceso al Túnel Benavides antes de dejar de operar la concesión", precisó.

La operación del túnel Benavides "implica la gestión de sensores de movimiento, temperatura y calidad de aire" las cuales son gestionadas desde un Centro de Control.

Si el municipio de Lima no acude al traspaso de esta y otras operaciones, RDL "se verá forzada a clausurar el acceso al Túnel Benavides" informaron. Tal clausura se daría antes de dejar de operar la concesión con el fin de resguardar a la ciudadanía que transita en tal jurisdicción.

Rutas de Lima precisó que este 3 de diciembre dejará de operar la concesión y solicita que la Municipalidad de Lima ejecute el traspaso. En su reciente comunicado exhorta que "no está abandonando la concesión".