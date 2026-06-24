MML defiende proyecto de Arena Lima dentro del Parque de las Leyendas ante rechazo de San Miguel

24/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Municipalidad Metropolitana de Lima ha emitido un comunicado oficial aclarando su posición sobre la futura construcción de un predio para eventos en el Parque de las Leyendas. Esta iniciativa, recibida en mayo del 2024. ha generado un tenso conflicto institucional con la institución edil de San Miguel.

El sustento técnico de la obra metropolitana

La gestión metropolitana sostiene que, como única entidad competente para evaluar este tipo de proyectos en activos, ha requerido estudios especializados. Según el comunicado de la MML, se han analizado impactos ambientales, acústicos, viales, zootécnicos y arqueológicos para garantizar la seguridad en el entorno.

"La Municipalidad de Lima, como única entidad competente para la evaluación y aprobación, ha requerido y recibido diversos estudios técnicos especializados, sobre restos arqueológicos, impacto vial, ambiental, acústico y de evaluación zootécnica", señaló el documento oficial difundido este 24 de junio de 2026.

El municipio enfatiza que estas evaluaciones demuestran su compromiso con la prevención y mitigación de cualquier efecto derivado de la ejecución de la obra. El objetivo principal es asegurar la protección de la flora y la fauna que habitan dentro del recinto recreativo limeño.

🔴 #Comunicado | La Municipalidad Metropolitana de Lima pone en conocimiento de la opinión pública lo siguiente: pic.twitter.com/0soAt4PFvc — Municipalidad de Lima (@MuniLima) June 25, 2026

Estas medidas técnicas buscan garantizar que el desarrollo de la nueva infraestructura no perjudique el funcionamiento habitual del centro. Según la entidad, la normativa vigente se cumple de forma estricta para asegurar que el proyecto se ejecute respetando los estándares de seguridad urbana requeridos.

Búsqueda de diálogo frente a la controversia

Tras el rechazo público por parte de la Municipalidad de San Miguel, la autoridad metropolitana buscó establecer contacto con su par distrital. Se busca promover un espacio de diálogo que permita mayor conocimiento del proyecto, evitando así la difusión de versiones que confundan.

La MML subraya la importancia de evitar pronunciamientos aislados que puedan perjudicar procesos de inversión privada. Consideran que estos proyectos se evalúan estrictamente bajo criterios técnicos, transparencia y responsabilidad, valores que buscan transmitir a la ciudadanía para calmar las actuales preocupaciones distritales.